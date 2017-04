Transparència

La CUP Tarragona celebrarà el dijous 27 d’abril una assemblea oberta a Sant Pere i Sant Pau

La CUP de Tarragona celebrarà una assemblea oberta aquest dijous al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. La formació municipalista segueix organitzant assemblees a la ciutat per explicar el seu projecte municipalista i recollir les necessitats del veïnat a peu de carrer.

La CUP organitzarà, aquest proper dijous, 27 d’abril, a les 19 hores, una assemblea oberta al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau (camí del Pont del Diable, s/n). Les anticapitalistes la celebraran en el si de les periòdiques que itineren pel conjunt de barris de la ciutat de Tarragona des d’abans d’obtenir representació institucional.

Aquest acte té l’objectiu doble d’oferir informació de primera mà a la ciutadania, com a exercici de transparència i participació directa, i, en segon terme, de recollir les inquietuds i necessitats del veïnat dels indrets on s’han celebrat, i celebraran, aquestes assemblees. Els consellers municipals i la resta de membres de l’assemblea local hi assistiran, tal com ja van fer a l’anterior, celebrada el 19 de gener d’enguany.