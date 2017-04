La CUP Reus descarta pactar amb C’s un alcalde del PSC

L’assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus ha pres l’acord per unanimitat de descartar un acord amb C’s per tal que el PSC torni a obtenir l’alcaldia a Reus, càrrec que no ostenta des de temps del tripartit. Fonts de la CUP expliquen que no hi ha hagut gaire debat i que la negativa s’ha liquidat, amb molt poc temps.

Durant les darreres hores s’havia generat expectació a partir de declaracions i notes de premsa que responien a la possibilitat que C’s facilités, amb el seu vot favorable, un govern entre la CUP i el PSC, amb alcalde d’aquesta darrera formació política, fet descartat però pels independentistes. Fonts de la Candidatura d’Unitat Popular critiquen que, més enllà del fet que no s’hagin respectat els tempos en els quals la CUP pren les seves decisions com a organització assembleària, hi hagi qui faci política de curta volada sense ni haver fet cap reunió prèvia i que es jugui “amb una cosa tan seriosa com el futur de Reus” a partir de guerres de declaracions a la premsa.

En aquest sentit, els cupaires es reafirmen en què com a organització que es pretén radicalment democràtica, “continuarem amb la nostra manera de procedir, inclusiva i horitzontal, per tal que tothom pugui participar en les decisions que es prenen de forma col·lectiva”. “El model en què les cúpules i dirigents decideixen d’esquena a les seves pròpies bases i de la ciutadania en general, no és el nostre i ha contribuït en bona part a la situació que patim a Reus actualment, i les polèmiques mediàtiques tampoc canviaran el nostre mode d’operar”.

Seguint aquest fil, fonts cupaires han concretat que la setmana que ve hi ha reunions previstes amb el PSC per tal d’explorar la possibilitat de realitzar una moció de censura, que hauria “d’anar estretament lligada a la situació de la ciutat a partir del dia a dia de la gestió i també a l’assentament de bases per canviar el model actual, que no funciona a nivell social, econòmic i que ens ha portat a la judicialització de la gestió municipal”. Un canvi en les polítiques i la gestió que hauria de ser liderat a l’alcaldia per la CUP com a primera força de l’oposició i com a força postulant d’una moció de censura.

Els independentistes estan treballant la proposta de fer un govern de concentració per als propers mesos, a partir d’uns quants eixos de treball fonamentals. Aquests hauran de ser comuns a altres formacions i hauran de comportar un canvi en el model de gestió diària, que reverteixi la situació actual existent a la ciutat de Reus, “amb greus problemes com el de la sanitat o com el de l’endeutament galopant, que només són dos exemples de mala gestió que acaben pagant els ciutadans amb forma de manca de serveis”.

En aquest sentit la línia de treball prevista pels cupaires no vol sobresalts i pot portar uns mesos encara, “demana un treball comú amb altres formacions que aprofundeixi en una alternativa viable i que no s’ensopegui al primer escull que es presenti” afirmen fonts de la CUP.