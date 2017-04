moció de confiança

La CUP Reus demana a ERC i Ara Reus que s’abstinguin en la moció de confiança de Carles Pellicer

La CUP de Reus es va proposar el passat divendres per encapçalar un nou govern amb ERC, PSC i Ara Reus davant “la manca d’un full de ruta per a Reus, d’estratègia política i de suports” de l’equip de Carles Pellicer. L’alcalde, el mateix divendres, va presentar una moció de confiança vinculada als pressupostos municipals per al 2017. Davant aquesta situació, la Candidatura reusenca assegura que “batallarà” per “capgirar el desastre que està suposant el govern liderat pel PDeCAT a Reus en àmbits claus com la salut, els serveis socials o la cultura a Reus”.

La formació de l’esquerra independentista entén que “és necessari que el sentit comú governi l’Ajuntament de Reus” i afirma que “els fruits de la CUP es van demostrant”. “Fa temps que denunciem com s'està afrontant la gestió del Grup Salut. Primer se'ns criticava l'opció de la gestió directa de l'Hospital per part de la Generalitat i ara, tant algun grup de l'oposició com les mateixes treballadores de l'Hospital ho demanen. Sempre hem portat propostes al ple en què el centre de la presa de decisions ha estat la ciutadania. Hem plantejat una gran proposta de canvi de model, de gestió directa i de control democràtic com és la internalització del servei de recollida de residus amb un estalvi comprovat per la ciutat”, segons Marta Llorens.

La Candidatura assegura que ja ha començat les converses amb ERC, Ara Reus i el PSC. A ERC i Ara Reus, que actualment fomen part del govern de Pellicer, la CUP els demana que s’abstinguin en la votació de la moció de confiança de Carles Pellicer que es portarà al plenari aquest dimecres per poder tenir un mes per poder conformar un govern de concentració juntament amb el PSC.

La CUP assegura que hi ha “voluntat i marge per negociar” i entén que “si Carles Pellicer obté els suports necessaris per superar la moció de confiança no es tanca cap porta”. “El calendari que s’imposa ara mateix és molt just perquè s’ha de votar a favor o en contra de la moció de confiança dimecres, però després tenim 6 mesos per treballar un govern alternatiu consensuat i ben treballat amb les formacions a qui ho hem proposat”, segons assegura Marta Llorens.

“No hi ha pas enrere possible per part de la CUP, ho intentarem tot”, assegura la portaveu que es mostra convençuda que si no és aquest dimecres en els propers mesos la CUP treballarà per assolir un canvi de govern a la ciutat de Reus, tal com va aprovar l’assemblea de la formació.