CUP NORD-ORIENTAL

La CUP promou la creació d’un registre de serveis funeraris a nivell de comarques gironines

La Candidatura d’Unitat Popular ha fet públic la seva intenció de promoure un registre de serveis funeraris a nivell de comarques gironines, amb l’objectiu de determinar com s’estan oferint actualment els serveis mortuaris als municipis de la demarcació.



La formació, que presentarà una moció en aquest sentit al ple de la Diputació del mes d’abril, reclama la implicació de la institució per elaborar aquest informe, que ajudarà a conèixer millor com els Ajuntaments presten els serveis funeraris i gestionen els cementiris.



Segons la CUP, la realització d’aquest estudi permetrà disposar d’un visió complerta d’un sector que molts cops s’ha acusat de «monopolístic». Amb aquest registre, es podrà disposar d’una «fotografia exacta» de la situació actual, i pot ajudar a molts consistoris a replantejar nous models de gestió. A la vegada, l’elaboració d’aquest registre permetrà analitzar el grau de competència a les nostres comarques, així com determinar les possibles diferències de preus entre municipis per serveis específics, com els enterraments.



Per Lluc Salellas, diputat provincial de la CUP, l’elaboració d’aquest registre serà de gran utilitat tant per la ciutadania com per les administracions locals, ja que «permetrà veure quins models de gestió són els més òptims i quins els més econòmics». Segons Salellas, els serveis funeraris «són un servei essencial que no tothom es pot pagar, i l’administració s’hi ha d’implicar per solucionar-ho».