lluita institucional

La CUP-PA rebutja la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès per evitar la depuració de les responsabilitats

La CUP Poble Actiu ha manifestat que no permetrà que la dissolució del Consell Comarcal serveixi per evitar la depuració de les responsabilitats polítiques i/o jurídiques per les irregularitats comeses durant dècades de gestió nefasta.

En relació al plenari del Consell celebrat avui 5 d’abril, la formació ha denunciat les pràctiques antidemocràtiques del president Francesc Belver (PSC) que ha intentat impedir l’accés a dues conselleres de la CUP-PA a la Comissió Informativa prèvia. Així mateix, ha decidit aixecar la sessió unilateralment retirant tots els punts de l’ordre del dia, inclòs l’aprovació de les beques menjador, al perdre dues votacions per l’absència de tres membres dels grups del govern (CiU i PSC).

La CUP Poble Actiu al Consell Comarcal del Barcelonès formada per les candidatures de la CUP Capgirem Barcelona, Guanyem Badalona, Sant Adrià en Comú, CUP l’Hospitalet i Som Gramenet, ha proposat al Consell Comarcal del Barcelonès:

"· Fer una valoració real dels actius i passius ja que el valor comptable expressat als comptes tant del CCB com de Regesa i Rasa no són ajustats a la realitat. Cal que aquesta valoració sigui independent i rigorosa mitjançant auditories i una taxació dels béns immobles per part del Col·legi d'Arquitectes.

· Encarregar els informes jurídics i econòmics necessaris per tal d'avaluar les diverses opcions per la dissolució del CCB i especialment pel repartiment d'actius, passius i competències i serveis que actualment gestiona el CCB.

· Davant de l’escenari de la seva dissolució, proposem eliminar les figures directives actuals del Consell (director, gerent, adjunt, etc.) i sol·licitar a la Generalitat el nomenament d'un interventor / administrador que exerceixi les funcions executives durant el període que li queda.

· Garantir la transparència, el control i fiscalització pública i dels grups polítics de tot el procés de dissolució i liquidació del CCB i les seves empreses. Reclamem que la comissió tècnica i política per a la dissolució avui al Consell d’Alcaldesses tingui representació dels grups polítics del Consell Comarcal. Intentar apartar als grups suposaria un frau democràtic, especialment en l’àmbit del municipalisme.

- Rebutjar l’intent d’instrumentalitzar la dissolució de manera partidista per part de Ciutadans i el PSC que han presentat proposicions de llei al Parlament quan es va acordar per unanimitat instar al govern de la Generalitat a fer-ho. En particular, és especialment bruta la maniobra del PSC que intenta un traspàs directe i opac a l’Àrea Metropolitana per ocultar les irregularitats comeses durant la nefasta gestió durant dècades"