Gènere

La CUP Figueres es mostra satisfeta amb les actuacions contra les agressions sexistes a l'Embarraca't

Ahir al vespre es van presentar presentat les actuacions contra les agressions sexistes a l'Embarraca't d'enguany. Aquestes actuacions consten d'una campanya comunicativa amb dos lemes per donar impuls a un Embarraca't lliure de sexisme que figuren als gots i a unes xapes confeccionades per a l'ocasió: "Si dic no, és no. Si no dic res, és res" i "Em vesteixo com vull i em desvesteixo amb qui vull". En el mateix sentit, s'ha realitzat una falca sonora que es reproduirà durant els concerts de l'Embarraca't. Segons Natàlia Sànchez, portaveu de la CUP, aquestes actuacions "volen visibilitzar i denunciar les violències masclistes diàries, com les interpel·lacions sense consentiment, els comentaris sexistes o la cosificació que patim sistemàticament les dones, actituds que són estructurals en el sistema patriarcal que vivim, però que s'accentuen i es legitimen en contextos d'oci i festius".

Aquestes actuacions vénen impulsades per la comissió institucional que ha d'elaborar el protocol contra les agressions sexistes a les festes i esdeveniments festius de la ciutat, un espai de treball fruit d'una moció presentada per la CUP i aprovada al ple municipal de setembre. Al desembre del 2016 es van iniciar les reunions de la comissió contra les agressions sexistes, que s'ha reunit periòdicament durant els darrers mesos amb una gran participació de diferents actors (des dels partits polítics a les entitats juvenils, feministes o les àrees tècniques competents). Malgrat que, a causa dels terminis, la comissió va decidir postposar la redacció del protocol i desestimar la seva execució per a l'Embarraca't d'enguany, es va voler aprofitar aquest espai de la festa major de la ciutat per determinar algunes accions contra les agressions sexistes.

Per a la CUP, la implicació de les entitats de l'Embarraca't i l'àrea de Joventut ha estat clau en la concreció d'aquestes accions: "En aquest procés s'ha demostrat l'interès de les entitats de l'Embarraca't i del Consell de Joventut per abordar les violències masclistes d'aquests espais, a través del treball conjunt que s'ha fet i que ha culminat amb les actuacions que es presenten avui". La comissió institucional del protocol contra les agressions sexistes continuarà treballant per conscienciar sobre el sexisme present en els espais festius. Natàlia Sànchez assegura que "encara queda molt treball per fer. El nostre següent objectiu és tenir redactat el protocol perquè sigui portat a execució durant la celebració de l'Acústica d'aquest any".