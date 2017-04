Pressupostos

La CUP Figueres acorda amb el Govern aturar l'impuls al Museu del Circ i retirar-ne la partida del pressupost

La CUP de Figueres s'absté a la votació del pressupost després d'una llarga negociació amb el Govern. La formació independentista acorda amb el govern de Marta Felip aturar, com a mínim per aquest any, l'impuls del Museu del Circ i retirar-ne la partida econòmica que hi havia al pressupost per aquest 2017. La CUP ja havia manifestat en diverses ocasions la seva postura contrària a la inversió municipal del Museu del Circ, en no la considera una prioritat en el context d'una ciutat que és el tercer municipi amb més risc d'exclusió social de les comarques gironines. Davant la urgència reteixir la cohesió social de la societat figuerenca, i coneixedors del debat ciutadà que en els últims mesos s'ha obert entorn de la idoneïtat d'aquesta inversió, la retirada d'aquesta partida esdevé, per a la formació, molt necessària.

Al mateix acord s'hi descriuen diferents partides pressupostàries destinades a Habitatge, Igualtat de gènere, Zona Oest i Educació. Són partides per accions concretes i també per la contractació de professionals que treballin en les àrees esmentades. Un altre compromís de calat que ha assumit el Govern és el replantejament del nou contracte del servei de neteja i escombraries i, per tant la, no incorporació de cap partida en relació als serveis urbans fins al 2018.

La nova proposta de gestió ha de donar per acabat el de l'empresa mixta Ecoserveis, que és qui ha gestionat el servei els darrers anys, per qui la CUP també ha aconseguit el compromís del Govern de fer-hi una auditoria. Segons la formació, l'empresa concessionària dels serveis urbans ha provocat durant anys un impacte important en la tresoreria municipal. Davant d'aquesta realitat, la CUP entén que la concessió dels serveis públics i la seva gestió de manera parcial o total per part d'empreses privades n'empitjora el servei, augmentat el cost, en dificulta el control democràtic i, com s'ha demostrat a diverses ciutats d'arreu del país, sovint comporten irregularitats. En aquest sentit, la CUP treballarà intensament per aconseguir el suport necessari per a municipalitzar els serveis d'escombraries.

Per la CUP el trencament del govern constituït després de les eleccions municipals del maig del 2015 ha comportat una fragmentació política que dificulta la consolidació d'una majoria que impulsi un projecte de ciutat. Per aquesta raó, la formació independentista considera necessari que el debat se centri en tots aquells aspectes que fan referència als serveis a les persones i en definitiva, al benestar dels veïns i veïnes de Figueres.

Així mateix asseguren que la situació demana generositat i és en aquest sentit que han afrontat el debat del pressupost municipal. La CUP considera que ningú pot exigir un canvi de posicionament en temes clau que determinen el model de ciutat com ho és el Museu del Circ. És en aquest sentit que s'ha forjat l'acord amb el Govern, un acord per no obrir noves carpetes de grans inversions que poden marcar el futur de Figueres.