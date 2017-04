espai públic

La CUP de Tarragona defensa la música als espais públics

La CUP defensa que una política favorable a la música en viu als espais públics, en horaris raonables, és beneficiosa per a la ciutat, tant perquè afavoreix la cohesió social, la participació i la democratització, com perquè aporta atractiu per a aquelles que la visiten.

Després que s’hagi fet pública normativa que només permetrà els concerts a les guinguetes de les platges en el marc de les dates festives, la CUP de Tarragona manifesta la seva disconformitat al respecte i aprofita per a reivindicar l’aposta per “la creació d’un circuit artístic a la via pública i als espais municipals que faciliti la realització d’activitats culturals arreu de la ciutat” en espais que depenen directament de l’Ajuntament. Des de la CUP defensen que “és possible facilitar l’activitat cultural i artística a l’espai públic, respectant el descans dels veïns i veïnes, es tracta de diversificar les zones i de marcar horaris raonables”.

Els cupaires, que no només fan referència a la música en viu, sinó a tota mena d’activitats culturals, recuperen el contingut de la moció que van presentar el passat juliol i que van retirar en el mateix plenari per tal d’avançar cap a una proposta de consens. En aquest sentit, la formació anticapitalista lamenta que no se’ls hagi fet arribar cap proposta al respecte i que s’hagin assabentat pels mitjans de la decisió que afectarà les guinguetes. “Vam retirar la moció amb el benentès que en podríem parlar, però no només no ha estat així sinó que sembla que retrocedim”, asseguren, fent menció de la multa que es va imposar a una violinista veïna de la ciutat.

Per tot plegat, la candidatura municipalista emplaça al govern de la ciutat a dialogar amb la resta de forces polítiques, amb el conjunt d’artistes, així com amb les entitats veïnals, per tal de trobar un consens respecte com equilibrar els diferents interessos que es disputen respecte les funcions de l’espai públic.