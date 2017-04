Lluita institucional

La CUP d'Alcanar presenta al·legacions al Reglament de Participació Ciutadana

El passat mes de març l’assemblea local de la CUP d’Alcanar va presentar més d’una desena d’al·legacions al Reglament de Participació Ciutadana, que el ple municipal del 26 de gener del 2017 va aprovar, una votació que va comptar amb el vot favorable de totes les formacions polítiques del municipi excepte la CUP.



Tal com la candidatura va explicar al ple, el vot negatiu a aquest Reglament es justificava per diverses raons:

...d’una banda el vot negatiu s’explica pel poc marge de temps que deixa l’equip de govern per treballar aquest reglament ja que ben just si arriba a una setmana entre l’entrega de la documentació al grup municipal i el ple. Per una altra banda, el vot negatiu es justifica per la necessitat de treballar i desenvolupar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) que hauria de ser una fase prèvia al Reglament de Participació Ciutadana, tal com ha expressat diverses vegades el regidor de la CUP.

Aquest nucli de la CUP recorda que cal tenir en compte que el ROM d’Alcanar és del 1995, de fa 22 anys, quan la incidència del concepte «participació ciutadana» en la vida política era ínfima. Segons la candidatura independentista, a més a més de les 14 al·legacions, en el document presentat al registre municipal "també es posa de manifest la necessitat de millorar la qualitat ortogràfica, gramatical i de presentació del Reglament de Participació Ciutadana, ja que es tracta d’un document oficial presentat per l’Ajuntament d’Alcanar i, per tant, no pot estar elaborat de qualsevol manera."



En aquest sentit, també han mostrat el desacord amb l’actuació de l’equip de govern "que ha decidit començar una roda de presentació d’aquest reglament sense ni tan sols esperar el període d’al·legacions estimat"