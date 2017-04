CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona denuncia l’“al·lèrgia a la participació ciutadana” del govern de CiU i PSC

La CUP-Crida per Girona ha denunciat avui l’aposta per limitar la participació ciutadana que, a parer seu, ha emprès el govern de CiU i PSC a la ciutat. La formació ha fet aquest pronunciament arran de diverses declaracions i posicionaments de l’equip de govern en les darreres setmanes, i especialment al ple municipal de dilluns passat.

En concret, la CUP-Crida per Girona ha criticat la negativa del govern d’obrir un procés de diàleg ciutadà i crear una taula de seguiment sobre la futura entrada sud, una proposta que la CUP-Crida per Girona havia proposat al Ple i que va ser rebutjada pels vots contraris pel govern. En aquest sentit, l’associació de veïns de Palau i Sant Pau, un dels principals barris afectats, també ha deplorat l’actitud del govern.

La formació també ha situat la polèmica ocorreguda al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, en què el govern no ha respectat la voluntat les entitats que en formen d’evitar la presència de l’exèrcit a l’ExpoJove, com una mostra de la manca d’importància que el govern dona als òrgans de participació i a l’opinió dels agents associatius a l’hora d’emprendre les polítiques municipals.

Un altre exemple que els cupaires han posat ha estat el qüestionament per part del govern de la figura de l’audiència pública com a espai d’informació i debat ciutadà. Al ple de dilluns, la regidora d’Hisenda Maria Àngels Planas va evitar comprometre’s amb la convocatòria d’una audiència pública per informar la ciutadania dels pressupost 2017, com s’havia fet en exercicis anteriors, i el regidor Alcalà va negar-se a convocar-ne una per informar el veïnat de l’entorn de l’entrada sud sobre els projectes de futur del sector.

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha citat altres mostres d’aquesta reculada en polítiques de participació, com ara són els retards en l’aplicació de la moció de la mateixa CUP per reformar el reglament de participança, l’incompliment manifest de la moció també cupaire per fer un nou sistema de pressupostos participatius basat en l’aprofundiment democràtic, o els dèficits i mancances de recursos que té la unitat de participació ciutadana de l’Ajuntament.

La portaveu de la CUP-Crida per Girona Laia Pèlach ha criticat que “en un moment en què la gent demana més democràcia i més transparència, l’Ajuntament de Girona està fent una reculada preocupant en participació ciutadana per culpa de la manca voluntat política i el tancament de mires del govern de CiU i PSC”.