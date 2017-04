CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona demanarà explicacions al Ple sobre la presència de l’exèrcit a l’ExpoJove

CUP-Crida per Girona

La CUP-Crida per Girona ha anunciat que al Ple municipal de dilluns demanarà explicacions al govern per la presència de l’exèrcit espanyol a l’Expojove. Segons la formació, la presència de les forces armades al certamen, que s’inaugura avui, aquesta decisió vulnera el codi ètic que va aprovar recentment la Fira de Girona, que estableix que no es permetrà l’assistència d’expositors “que vulnerin els valors i principis de la cultura de la pau”.

Els cupaires també han lamentat la manca de compromís de l’alcaldessa Marta Madrenas amb el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, que durant tot l’any ha treballat intensament per evitar la presència de l’exèrcit a la fira. En aquest sentit, la formació ha donat suport a la mobilització de protesta que que diverses entitats han convocat per avui dimecres a les 11.30h davant del Palau Firal.

La portaveu cupaire Laia Pèlach ha declarat que “el compromís del govern de Girona amb la promoció dels valors de la pau ha quedat totalment desacreditat” i ha criticat durament “la connivència i la complicitat amb les forces armades espanyoles” que es desprèn de les darreres decisions del govern, com el vot contrari a la moció antimilitarista del Ple de març, o l’acceptació de la presència de l’exèrcit a l’Expojove.