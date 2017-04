CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona demana un estudi sobre els pisos turístics il·legals per fer-hi front

La CUP-Crida per Girona ha reclamat al govern de la ciutat que actuï de forma urgent davant la massificació dels pisos turístics a la ciutat. Cal tenir en compte que des del 2013 fins el 2016 el nombre d’habitatges d’ús turístic registrats a la ciutat s’ha multiplicat per 11, passant de 31 a 342, segons dades de l’Ajuntament. D’aquests, un 59% són al Barri Vell, un 15% a l’Eixample Nord i un 10% al Mercadal.

El grup municipal ja va fer un prec sobre aquest tema al mes de febrer, però l’alcaldessa Marta Madrenas va negar que hi hagués cap problema i va descartar prendre mesures especials. Dos mesos després, la CUP-Crida per Girona ha rebut múltiples queixes i missatges de preocupació per part de gent que viu a l’entorn del Barri Vell. Així, diversos veïns i veïnes denuncien la pressió i insistència per part d’empreses per vendre o llogar els seus immobles com a habitatges d’ús turístic. Els cupaires també tenen constància que s’estan venent edificis sencers a inversors estrangers per a fer-hi apartaments per a visitants.

Davant d’això, la CUP-Crida per Girona ha reclamat al govern que faci un estudi sobre el fenomen, en especial per a comptabilitzar el nombre de pisos turístics il·legals i perseguir aquesta pràctica; i que prevegi una bateria de mesures per regular la proliferació d’allotjaments turístics i per frenar les conseqüències negatives que la seva existència pot provocar en termes de cohesió social i d’accés a l’habitatge, entre d’altres.

A disposició del veïnat del Barri Vell

La CUP-Crida per Girona ha mostrat el seu suport a les entitats veïnals que demà dijous a les 20h al centre cívic del Barri Vell han convocat una assemblea oberta per tractar el fenomen, i s’ha posat a la seva disposició. La formació ha celebrat l’autoorganització veïnal per fer front a aquesta problemàtica creixent, i ha reclamat al govern que atengui les seves peticions.