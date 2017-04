La CUP-Crida per Girona demana debatre sobre els usos i el model de gestió del nou Modern

CUP-Crida per Girona

La CUP-Crida per Girona ha demanat al govern municipal que enceti el debat sobre els usos i el model de gestió del nou Modern. Segons la formació, no té sentit debatre els aspectes arquitectònics del nou projecte, com s'està fent, sense prèviament haver fet un debat sobre les necessitats de la ciutat en matèria d'equipaments culturals i haver definit quines funcions haurà de complir el futur Modern. Els cupaires també han demanat major transparència en el procés d'elaboració i execució del projecte.

Amb l'objectiu d'iniciar aquest debat, la CUP-Crida per Girona ha organitzat per demà dijous, 20 d'abril, una taula rodona titulada "El Modern: projecte i model de gestió", que tindrà lloc a les 19h al centre cultural La Mercè. L'acte comptarà amb les intervencions de Carles Ribas, regidor de cultura de l'Ajuntament de Girona; Judit Font, especialitzada en gestió comunitària de projectes socioculturals; i Jordi Oliveras, animador cultural, coordinador d'Indigestió i de la revista Nativa.