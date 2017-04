infraestructures

La CUP Capgirem Barcelona rebutja la presència del ministre espanyol de foment a l’Ajuntament

La Cup Capgirem Barcelona ha emès aquesta tarda un comunicat on ha rebutjat la presència del ministre espanyol de foment a l’Ajuntament i ha constatat la inutilitat de la trobada.

Segons la nota, la formació considera que "en un context de negació democràtica i de repressió política com el que viu el nostre país, és indigne que aquest personatge sigui rebut per Ada Colau escenificant una normalitat democràtica inexistent. Entenem que no és hora de cortesies amb l’estat sinó de desobeir-lo per poder exercir el dret a l’autodeterminació que aquest ens nega".

Pel que a la inutilitat de la trobada, la CUP ha indicat que "només ha servit per constatar la nul·la voluntat del govern espanyol de recuperar les inversions a Barcelona i al conjunt dels Països Catalans. En aquest sentit, l’anunci del ministre en relació a La Sagrera sobre el possible inici de les obres del col·lector Prim i la llosa de l’estació aquest mateix any, és un anunci més a l’aire que, fins i tot si em compleix, és del tot irrisori. És especialment greu que el ministeri no hagi adoptat cap mena de compromís respecte al calendari global de La Sagrera ni de l’estació de Sant Andreu".

"Com Igual de ridícula és l’aportació de l’estat de 10 milions d’euros per la congelació de tarifes de transport públic que dista molt de la inversió que li correspon aportar a l’estat a l’ATM. A més a més" ha remarcat.