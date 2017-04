Irregularitats

La CUP Capgirem Barcelona amb els treballadors de l’anomenada “Casa de la Barceloneta de 1761”

La CUP-Capgirem Barcelona, arrel d’una demanda de suport per part d’un grup de treballadors i treballadores de l’anomenada “Casa de la Barceloneta de 1761”, la formació ha manifestat la seva predisposició a col.laborar en el que estigui al seu abast per tal que es resolgui el conflicte que se’ns planteja.

A partir d’una iniciativa sorgida de l’anterior govern municipal per adquirir i rehabilitar la “casa del porró”, darrer edifici original de l’eixample de la Barceloneta projectat al segle XVIII, l’any 2012 el govern de ciu obre les portes d’aquest equipament amb la voluntat de convertir-lo en un centre que difongui el llegat obrer i industrial del barri, el seu urbanisme barroc, el seu context a la mediterrània i a la ciutat i, en general, la construcció permanent de la seva memòria col.lectiva.

El model de gestió amb que neix, el seu l’esperit fundacional, és la “gestió cívica”, que es tradueix en un funcionament assumit per les entitats del barri que hi mostrin interès. Es constatable que tant el naixement com la manera en que es desenvolupa aquesta gestió dista molt de la transparència. Igualment l’Ajuntament, que responsabilitza a les entitats de tal manca de rigor, ha estat temeràriament negligent. Ens consta que l’entrada de la junta actual va suposar una modificació en el control intern de la gestió dels diners municipals, de la mateixa manera que ens consta que, prèviament, no hi havia ni tan sols opacitat perquè directament no hi havia elements a amagar. És, simplement, una justificació inexistent: l’anterior junta no va generar justificants ni llibre de comptabilitat ni res semblant.

En tot aquest context la formació destaca que, contràriament a la versió del govern municipal, tot això no és responsabilitat única de les entitats del barri. Exigim que les explicacions siguin donades des l’actual consistori, de BeC i el Psc, i des de l’anterior, de ciu i a qui BeC ha donat la presidència del districte..

En tot aquest assumpte, la CUP dóna tot el suport a les demandes de les treballadores, reitea el seu suport al moviment veïnal i popular de la Barceloneta, i demana que les justificacions siguin donades des del lloc pertinent.

"Per responsabilitat i compromís amb aquestes dues parts som aquí avui. Per això i per negar-nos a acceptar la versió instucional, que declina totes les responsabilitats" ha remarcat la formació.