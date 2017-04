Lluita institucional

La Crida per Lleida reclama la necessitat d’un alberg social públic per a la ciutat

La Crida per Lleida reclama la necessitat d'un alberg social públic per a la ciutat FOTO: Lleida.com

La Crida per Lleida-CUP reclama la necessitat de crear un alberg públic a Lleida per dotar "amb recursos econòmics i professionals i que realitzi una atenció integral de les persones excloses de l’habitatge.”

Després d'un acord de ple municipal la Paeria s'havia compromès a augmentar l'oferta de menjadors públics i garantir el dret a l'alimentació saludable. Per la seva banda la Crida ha recordat que aquests compromisos no s’han materialitzat i reclamen que es vertebri una xarxa de menjadors i horts socials que ajudin a dignificar les condicions de vida de les persones en exclusió social.

En el marc del Grup sobre Pobresa i Col·lectius Específics, la Crida per Lleida ha reclamat a la Regidoria de Drets que mobilitzin més pisos per a famílies sense llar i que es “garanteixi la protecció dels infants”.

La Crida per Lleida porta a terme la reivindicació d'albergs per a necessitats socials des fa temps: l'estiu passat va demanar que la Paeria habilités un alberg públic amb prou capacitat per acollir els temporers que treballen a la campanya de la fruita, que dormien al ras a places de la ciutat.