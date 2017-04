Gènere

La Crida per Lleida–CUP: "La Paeria suspèn en matèria de Gènere i Igualtat"

La formació ha posat nota a les polítiques municipals de l’Ajuntament després d’avaluar les àrees d’Igualtat i de Gènere i els acords de ple que no s’han implementat

La Crida per Lleida–CUP ha presentat aquesta setmana els acords de ple en matèria de gènere i igualtat que el govern municipal no està implementant i ha estat taxativa: «la Paeria suspèn en aquestes àrees». En una acció simbòlica en la que «han posat nota» a l’Ajuntament, la formació ha denunciat que al ple d’octubre de 2015 es va acordar aturar les derivacions de dones en situació de violència masclista a espais residencials i d’atenció a l’exclusió social. Aquest, entre d’altres compromisos, no s’està duent a terme per part del govern.

La Crida també ha subratllat la manca de recursos residencials per a les dones que surten d’un context de violència. En aquest sentit, han alertat que el govern no compleix amb la contractació de dues treballadores socials als pisos disponibles. Segons l’acord del ple de l’Ajuntament de Lleida, cada pis ha de comptar amb l’assistència d’una treballadora social: el projecte tècnic que ha fet la Paeria només disposa d’una professional per als dos habitatges.

A més, la formació insisteix que el tercer pla de Polítiques d’Igualtat «s’ha fet a corre-cuita, sense participació ni una diagnosi de gènere a la ciutat» i comparteix la denúncia de Dones de Lleida sobre la representació de Mariano Gomá (SCC) al Consell Municipal de Patrimoni. Així, la Crida ha demanat augmentar les partides pressupostàries per a l’àrea d’Igualtat i «fer política activa contra les desigualtats de gènere estructurals».