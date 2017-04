Okupació

La Crida per Granollers-CUP registra una moció de suport a les encausades de ca l'Enkant

En la moció es proposa al Ple de l'Ajuntament que expressi la solidaritat amb les 12 persones encausades de ca l'Encant i la total disconformitat amb el procés judicial, així com que demani l’absolució de les 12 persones encausades i l'arxiu de la causa.

La Crida per Granollers-CUP constata que el problema de la ciutat no és l'ocupació d'immobles abandonats, sinó que el problema són els espais en mans de grans propietaris i dels bancs que estan abandonats en comptes de tenir un ús social, el problema és l'atur i la desigualtat, el problema és l'especulació i la bombolla immobiliària. Una bombolla que es torna a inflar, augmentant els preus dels lloguers de pisos i locals per sobre del que les granollerines i granollerins podem pagar. Una bombolla que ens expulsa de les nostres cases i que provoca la paradoxa que mentre a la ciutat hi ha centenars de pisos i locals desocupats, hi hagi gent sense sostre i projectes sense espai.

En la moció també es denuncia la desigualtat davant la llei que es fa manifesta quan s'aplica la llei cautelarment i s'encausa un grup de persones, que participen activament del teixit associatiu de Granollers, per obrir les portes i posar a disposició del veïnat un espai de Granollers que portava més de 9 anys abandonat i se les porta a judici en només 50 dies, mentre les causes per corrupció s'eternitzen als jutjats tant de temps que moltes d'elles prescriuen.

Es recorda que el desallotjament va ser ordenat «inaudita parte», és a dir sense haver informat de la mesura la part afectada i que les persones ocupants no van causar danys a l'immoble. Les penes sol·licitades són per part de fiscalia de 720 euros de pena-multa per a cadascuna de les persones encausades i l'acusació particular reclama més de 2.500 euros d'indemnització per danys.