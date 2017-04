Mitjans

La Creu de Sant Jordi a Carme Chacón, molt qüestionada

La mort fa pocs dies de l'exministra de Defensa i exdirigent del PSC Carme Chacón va suscitar tota mena de comentaris, especialment elogiosos des dels mitjans de comunicació generalistes, comentaris exempts de crítica pel fet que la reponsable del PSC-PSOE acabava de morir a Madrid als 46 anys d'edat, víctima d'un infart.

A la xarxa la figura de Chacón sí que va ser objectiu de crítiques, entre l'"allau de mostres de condol" oficials i mediàtics molts usuaris de les xarxes socials van recordar el paper de l'exministra tant al capdavant de l'exèrcit espanyol com, i especialment, pel seu comentaris amenaçants com a ministra d'Habitatge que anunciaven els desallotjaments exprés.

Una Creu de Sant Jordi cada cop més devaluada

Als pocs dies la Generalitat de la CAC va acordar que es concedís a títol pòstum la Creu de Sant Jordi a la recentment traspassada Carme Chacón, juntament amb 29 personalitats i 23 entitats que rebien el "màxim reconeixement" del govern autonòmic. La portaveu del Govern autonòmic, Neus Munté, ho va anunciar en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

Les respostes a la xarxa no es van fer esperar, i malgrat la pèrdua de valor simbòlic d'aquesta distinció -devaluació simbòlica-, de seguida s'hi ha retret que moltes persones de més o menys renom que han mostrat la fidelitat i treball per Catalunya no l'haguessin merescuda.

Per altra banda, com a reacció a aquest acord del Govern que s'interpretava com injust i com un escarni, un conjunt d'usuaris de les xarxes han demanat, amb una recollida de signatura a la plataforma Change.org, que la Generalitat de Catalunya que no entregui a títol pòstum la Creu de Sant Jordi a Carme Chacón. La petició compta, ara per ara, amb prop 7.741 'signatures', poques per arribar a les 10.000.

Els arguments a la xarxa contra la decisió del Govern de concedir la Creu de Sant Jordi a Carme Chacón han estat nombrosos i de pes:

