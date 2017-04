lluita sindical

La COS denuncia la precarietat laboral a l’administració pública

El sindicat critica la progressiva precarització laboral a l’administració pública a través de les externalitzacions de serveis, les subcontractacions i empreses outsourcing, els contractes d’obra i servei, els de pràctiques i becaris, i els falsos autònoms, com el cas de l’afiliat al sindicat que l’Ajuntament de Salou va obligar a fer-se autònom.

La Coordinadora Obrera Sindical ha realitzat aquest migdia una roda de premsa al Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona per denunciar la progressiva precarització laboral a l’administració pública en les darreres dècades i que s’ha agreujat des de 2008 amb la crisi, i amb les reformes legislatives espanyoles com la reforma constitucional, la LRSAL o les constants lleis generals pressupostàries.

I, ho ha fet, a partir de l’exemple d’un afiliat al sindicat que ha guanyat un judici contra l’Ajuntament de Salou, després que el jutge hagi certificat via sentència ferma que estava contractat com un “fals autònom”. Segons l’advocada del sindicat, Montse Aumatell, el treballador portava des de l’any 2011 facturant a l’Ajuntament, quan realitzava tasques dins l’edifici municipial i fins i tot havia participat en jornades de formació interna de l’ens.

Aumatell ha explicat que el jutge ha instat a l’Ajuntament a decidir si reconeixia al treballador com a propi de l’Ajuntament o l’indemnitzava per tots els greuges patits. Finalment, el consistori salouenc ha optat per la segona opció, així com per externalitzar a una empresa externa el servei que fins ara prestava aquest “fals autònom”.

Per últim, Aumatell ha denunciat que les administracions públiques s’aprofiten d’aquest tipus de contractacions per tal d’estalviar costos econòmics, així com també aprofiten la situació precària de les treballadores, per tal que aquestes no ho denunciïn a la justícia.

Xavi Milian, representant del sindicat, ha denunciat que casos com aquests són una pràctica constant i habitual en l’administració pública. Més enllà de les externalitzacions i subcontractacions, Milian ha denunciat que cada cop hi ha una major proporció de treballadores públiques que té contractes temporals i unes condicions laborals precàries, el que se suma a les retallades de drets i sou constants de les treballadores estables.

També ha carregat contra els sindicats majoritaris que “tenen completament oblidats” al col•lectiu de treballadores més precari, “ja que com no tenen dret a vot no les hi interessen”. Per aquest motiu, ha destacat el compromís de la COS en el cas del company contractat com a “fals autònom” i ha fet una crida al conjunt de treballadores precàries a organitzar-se i a “no cedir al xantatge de l’administració amb promeses de contractació estable a mig termini que quasi mai s’acaben produint”.

A més, també ha denunciat la LRSAL i les lleis generals pressupostàries del govern espanyol, que cada cop posen més obstacles a l’administració local, per tal de garantir unes condicions laborals dignes a les treballadores, i les empeny a augmentar cada cop més, el volum de serveis públics que s’externalitza a empreses privades. Unes empreses, que alhora, també s’aprofiten de les treballadores per tal d’obtenir beneficis amb les concessions públiques.