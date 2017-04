Antimilitarisme

La Campanya Banca Armada a la Junta d'accionistes de CaixaBank i Banco Santander 2017

Membres de la Campanya Banca Armada denuncien el finançament a la indústria d'armament a la junta anual d’accionistes de CaixaBank el dijous 6 d'abril i a la junta de Banco Santander el divendres 7 d'abril.

Com cada any, representants de la Campanya Banca Armada –integrada actualment pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM Catalunya, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC i FETS– estan participant a les juntes d’accionistes d’algunes de les entitats bancàries més implicades en el finançament de les empreses d’armament: BBVA, Banco Santander, Caixabank i Banc Sabadell –i aquest any, per primera vegada, participant a la junta de Bankia–.

L'objectiu d'aquesta acció és explicar davant dels accionistes i els mitjans de comunicació els lligams d'aquestes entitats amb la indústria d'armament per tal de sensibilitzar a la societat de la controvèrsia ètica que impliquen les seves polítiques.

Participació de la Campanya Banca Armada a la junta anual de CaixaBank

CaixaBank és el cinquè banc espanyol que més contribueix al finançament de la indústria militar, amb 87.525.635,6 euros invertits durant el període 2011-2016.

En forma de crèdits, CaixaBank ha invertit 79.587.619,43 euros, a través de les creditores Maxam i Sener. Maxam, que fabricava mines antipersona i bombes de dispersió fins que es van prohibir, actualment encara produeix tot tipus d’explosius militars a través de la seva filial Expal, com ara morters, granades subaquàtiques o bombes lapa. Hi ha indicis que apunten que la seva filial a Turquia podria haver comercialitzat explosius amb Estat Islàmic. D’altra banda, Sener és l’empresalíder desenvolupadora de sistemes de míssils a Espanya gràcies als quals és possible el llançament i utilització de míssils com John Strike Missile.

En forma de bons i pagarés, CaixaBank ha contribuït amb 7.938.016,16 euros amb Indra i Oesia. Indra subministra el guiat de míssils que disparen aquests armaments així com desenvolupa sistemes de guerra electrònica. També és una de les principals adjudicatàries del concurs públic destinat a construir i mantenir les tanques de Ceuta i Melilla iha participat, juntament amb les anteriors marques mencionades, enimportants transaccions d’armament a països en conflicte.

Dijous, després de la intervenció, es penjarà a la web de Banca Armada el comunicat que es llegirà, i s'informarà de l’evolució de l’actuació a través de les xarxes socials dels membres de la Campanya amb el hashtag #NoalaBancaArmada.

Intervenció de la Campanya Banca Armada en la junta d’accionistes de Banco Santander

Banco Santander és actualment el segon banc espanyol que més contribueix al finançament de la indústria militar, amb 1.518.304.347,55 d’euros invertits durant el període 2011-2016. Juntament amb el BBVA, l’entitat lidera el rànquing de la Banca Armada espanyola.

En forma de crèdits, el Banco Santander ha invertit 1.287.172.840,76 euros en empreses d’armament tant a nivell nacional com internacional. Les empreses creditores més destacades a nivell nacional són Maxam, Navantia i Oesia, tot i que la llista s’estén. Navantia és per la seva banda laprincipal fabricant espanyola de bucs de guerra i actualment està en procés de tancar un contracte multimilionari amb l’Aràbia Saudita de cinc corbetes, les quals serien presumptament utilitzades a la guerra del Iemen.

A nivell internacional, trobem a algunes de les empreses armamentistes més preponderants a nivell mundial, amb marques com Airbus Group - especialitzada en la fabricació dels circuits dels míssils Trident, avions de combat, aeronaus, helicòpters i míssils militars-, Boeing -segona major fabricant d’avions de combat i equips aeroespacials del món-, Finmeccanica -que fabrica avions de transport tàctic, avions de combat, vehicles aeris no tripulats per aplicacions militars, i míssils nuclears, entre d’altres-, General Dynamics -fabricant de blindats, camions, canons, bombes i submarins nuclears, entre d’altres- o Honeywell International - especialitzada en unitats aeroespacials i sistemes de control, automoció i transport, entre d’altres-. General Dynamics i Honeywell International també participen en la fabricació i manteniment d’armes nuclears.

En forma de bons i pagarés, el Banco Santander ha contribuït amb 213.786.180,73 euros a la indústria militar a les empreses internacionals mencionades anteriorment, entre d’altres. A nivell nacional, la màxima beneficiària ha estat Indra, que alhora és l’única beneficiària espanyola de Banco Santander en les seves inversions accionarials, rebent més de 17.345.326,06 euros durant el període 2011-2016.

Divendres, després de la intervenció, es publicarà a la web de Banca Armada el comunicat que es llegirà, i s'informarà de l’evolució de l’actuació a través de les xarxes socials dels membres de la Campanya amb el hashtag #NoalaBancaArmada.

Visibilitzant aquestes controvertides inversions de totes dues entitats bancàries amb empreses de la indústria militar, els membres de la Campanya Banca Armada han posat de manifest davant els directius, accionistes i mitjans de comunicació que les polítiques de finançament de CaixaBank i Banco Santander encara disten de regir-se per l’ètica.