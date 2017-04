L’estupidesa lingüística del candidat a la presidència francesa Jean-Luc Mélenchon

El candidat de França Insubmisa a la presidència francesa, Jean–Luc Mélenchon, ha rebutjat categòricament respondre a una pregunta en anglès a la BBC durant una roda de premsa, per després llençar-se en un míting demencial realitzat en castellà on explica que l’anglès és una llengua imperialista i per tant respon en castellà.

Podeu veure l’espectacle demagògic del candidat de l’esquerra jacobina francesa, en el vídeo que us oferim més a baix.

Cal recordar que Mélenchon ha combatut les llengües “regionals” franceses, definides per ell més d’una vegada com a patuès, el candidat té una curiosa manera de mesurar les llengües “imperialistes” l’anglès segons sembla és una llengua imperialista, en canvi el castellà no, el candidat té tres dels seus avis d’origen espanyol, explica que no té cap inconvenient a emprar el castellà, però sí en expressar-se en la llengua de Shakespeare. Com es veu que el candidat Mélenchon no va haver d’escoltar allò de “hablame la lengua del imperio“.

En les seves demencials declaracions afirma “Ells es figuren que tothom ha de parlar anglès perquè són intrínsecament imperialistes”, afirma Mélenchon, provocant les rialles de periodistes francesos que segueixen la seva campanya. “Es creuen els amos del món”, ha cridat el candidat d’esquerres, que ha lamentat que tots hagin de parlar anglès a les rodes de premsa. “No! Espanyol sí!”.

Curiosa resposta la seva, hauria estat més lògic en un candidat a la Presidència de la República francesa, declarar que ell fa les rodes de premsa en francès i que després privadament ho faria en una altra llengua, podia encara ser més civilitzat i respondre en totes les llengües que és capaç de parlar, sense fer cap discriminació segons els seus personals criteris d’imperialisme o no.

Però ja us hem dit que Mélenchon té una curiosa capacitat per mesurar quines s llengües imperials o no, llegiu aquesta carta adreçada als seus col·legues senadors, demanant-los de posicionar-se contra les llengües regionals, entre elles evidentment el català:

Mélenchon parla perquè té boca, a la British Broadcasting Corporation (BBC) un pot recriminar-li tantes coses, però no aquella de la diversitat lingüística, els serveis televisius i radiofònics de la corporació publica britànica s’ofereixen actualment en 40 idiomes diferents, cosa impensable en les mentalitats imperials francesa i espanyola.