L’ASM recull signatures pel Pacte Nacional pel Referèndum

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha muntat una paradeta informativa sobre la via sobiranista a la Plaça de la Porta Pintada de Palma on també ha recollit, durant tot el dia, signatures a favor del Pacte Nacional pel Referèndum, segons informa dBalears.

A la paradeta, on hi ha el president de l’entitat Cristòfol Soler, s’hi han acostat polítics com el vicepresident del Govern, Biel Barceló; Mateu Xurí, president d’Esquerra Republicana; o Josep Melià Ques, d'El Pi.