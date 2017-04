L’ASM i Avançam acorden treballar plegats pel benestar i la sobirania de les Balears

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca i Avançam (Plataforma de Regidores i Regidors de les Illes Balears pel Dret a Decidir) han celebrat una trobada en què han acordat treballar de manera coordinada i col·laborativa per la sobirania de les Illes. Segons han informat, ambdues entitats veuen clau «en aquest camí» denunciar el maltractament econòmic que rep la gent de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i les seves institucions, la incapacitat de controlar els nostres recursos, ports i aeroports amb l’actual sistema polític, i la baixa qualitat democràtica de l’Estat .Espanyol, segons informa dBalears.

A la reunió hi assistiren el president de l'ASM, Cristòfol Soler, i el president d'Avançam Miquel Oliver, juntament amb la regidora de Vilafranca de Bonany, Maria de Lluc Bauzà, i el regidor solleric, Andreu Castanyer. Ambdues entitats coincideixen en el següent diagnòstic: l’única proposta que l’Estat Espanyol ofereix a les autonomies és la recentralització. I donat que aquesta no era la proposta sota la qual es fa aprovar l’actual Constitució Espanyola, l’única alternativa a la recentralització és el dret a decidir sobre la nostra sobirania. L’incompliment sistemàtic de les inversions estatutàries, la perversió del FLA, l’espoli fiscal i l’explotació dels nostres ports i aeroports en són la prova més clara.

Per aquest motiu, Avançam s’ha mostrat favorable a escoltar les propostes de l’ASM i presentar mocions a tots els municipis de les Illes Balears i Pitiüses exigint, «com a mínim», la cogestió portuària i aeroportuària, denunciant l’incompliment de les inversions estatutàries per part de l’Estat i donant suport a l’exercici del Dret a l’Autodeterminació.

Segons han informat les entitats, l’Assemblea Sobiranista de Mallorca i Avançam organitzaran durant els propers mesos diverses accions. Aquestes accions serviran, d’una banda, per explicar a la ciutadania illenca els perjudicis que comporta a la seva economia domèstica, al seu barri, poble o ciutat el maltractament econòmic al qual Espanya «ens sotmet», i d’altra banda, per difondre què és el Dret a l’Autodeterminació contemplat a la Carta dels Drets Humans de l’ONU i com seria la seva aplicació a les nostres illes.