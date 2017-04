#onasolisaria

L’artista sirià Jorge Azri pinta per a les persones refugiades

Ha dissenyat la imatge de la campanya Ona Solidària simbolitzant la perillosa ruta que realitzen milers de persones per la Mediterrània

Fa una setmanes, la campanya Ona Solidària va irrompre a l'escena mallorquina i es va presentar com un conjunt d'individualitats i col·lectius que treballen, sota el paraigües de l’Associació Ona Mediterrània, amb l'objectiu de conscienciar i recaptar diners al voltant de les persones que fugen de les guerres, la fam i la misèria.

Emperò, Ona Solidària també forma part d'una xarxa de suport fonamental, sense la qual no es podria presentar una campanya d'aquesta magnitud. En aquest sentit, cal dir que el disseny de la campanya ha estat realitzat per Jorge Azri, artista sirià que viu a l'Estat espanyol des dels anys 80. El pintor ha realitzat diferents exposicions individuals i col·lectives per tot el món (Mallorca, Suècia, EEUU...) així com rebut diferents premis, com el primer premi Ses Salines l'any 2009.

Des de fa anys, Azri es troba entre Los Ángeles i Mallorca ja que realitza constants viatges a les seves dues llars, fet que no li ha impedit sumar-se i col·laborar a la campanya Ona Solidària amb una aquarel·la que simbolitza la perillosa ruta que realitzen milers de persones per la Mediterrània.

El vaixell de suports cada cop va més carregat, i tu? T'animes a participar? Nº de compte Caixa Colonya per a fer els ingressos solidaris:

IBAN ES56 2056 0009 7120 1380 0626