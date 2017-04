L'Ajuntament de Deltebre es queda a "Anys llum" de la visió territorial i de païs

Al Ple Municipal Ordinari d’ahir 11 d’abril, la moció presentada per la CUP Deltebre sobre l’establiment d’una moratòria a la tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou Pla d’Energia va quedar aparcada damunt la taula després que l’alcalde del PDECAT, Lluís Soler, no volgués utilitzar el seu vot de qualitat per a desempatar. L’empat s’havia produït pel vot afirmatiu de la CUP, el vot contrari del PP i l’abstenció de Compromís d’Esquerres i PDECAT.

Davant d’aquest fet inèdit a l’Ajuntament de Deltebre i dels argumentaris exposats per l’Equip de Govern, la CUP Deltebre volem manifestar que:

1.- l’argument de l’Equip de Govern del PDECAT dient que «aquesta moció no ens afecta directament» denota la falta de visió territorial de l’Ajuntament de Deltebre cap a les Terres de l’Ebre

2.- fa anys que a Deltebre hi arriba l’electricitat, per tant els aspectes de com aquesta es genera i on es genera sí que són temes que afecten al municipi

3.- considerar que els parc eòlics són «una problemàtica d’altres municipis» mostra la manca de memòria de les regidores abstencionistes davant dels intents que hi han hagut d’instal·lació de parcs eòlics marins a la costa del Delta de l’Ebre i de l’Ametlla de Mar als anys 2000

4.- amb l’abstenció de PDECAT i Compromís d’Esquerres al Ple de Deltebre s’oblida el desequilibri territorial existent entre les Terres de l’Ebre i altres territoris ja que els municipis ebrencs acullen la major part de la generació energètica, tant a nivell eòlic (en quantitat de parcs, aerogeneradors i megawatts instal·lats) com en energia Nuclear.

5.- l’alcalde no va complir en allò dictaminat en l’article 19.2 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Deltebre on es detalla que «en cas d’empat de vots afirmatius i negatius, es produirà una segona votació, i si es manté l’empat, resoldrà el vot de qualitat del President» ja que la moció va quedar sense resoldre.

6.- aquesta moció va ser presentada i subscrita per la CUP, PDECAT i ERC al Consell Comarcal del Baix Camp i aprovada per la CUP, PDECAT i ERC a la Diputació de Tarragona. Lamentem la manca de coherència política en el sentit de vot a les diferents institucions

7.- cal que la Generalitat de Catalunya aprovi dins del marc del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, un Pla d’Energia on s’entengui l’energia com un servei bàsic amb un model de desenvolupament energètic, que s’allunyi de les pràctiques especulatives i que afavoreixi els desplegament de totes les energies renovables sota el marc de la generació distribuïda o d’autosuficiència connectada.

Per tot això, la CUP Deltebre lamentem la manca de visió territorial de l’Ajuntament de Deltebre cap a les Terres de l’Ebre i la falta de rigor de l’Ajuntament considerant que la manera i on es produeix l’energia elèctrica no és rellevant pels seus habitants.