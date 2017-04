Jornada festiva i reivindicativa a Menorca per acollir refugiats

El proper divendres 14 d’abril a partir de les 10 hores a la Sínia des Cuc (Maó) la Plataforma Antifeixista de Menorca ha organitzat una diada reivindicativa on es realitzarà la pintada d’un mural per expressar el desig i l’exigència de ser una illa d’acollida davant el genocidi que s’està produint als nostres mars, un genocidi on les víctimes es troben amb tot d’impediments per poder fugir de la guerra i viure amb dignitat, segons informa dBalears

La jornada començarà a les 10 hores del matí i s’allargarà durant tot el dia. Serà reivindicació, però també hi haurà música i es menjarà i beurà. L’objectiu és que sigui una iniciativa el més oberta possible a tota la ciutadania. A més a més, es llegirà un manifest i servirà perquè la Plataforma Antifeixista de Menorca, creada aquest mateix 2017, es doni a conèixer obertament.

Aquesta acció s’emmarca dins les conviccions de la Plataforma Antifeixista, la intenció de voler acollir a qualsevol persona que fuig d’una situació en la qual s’hi ha vist embolicada per factors aliens a ella i per tant que necessita i té tot el dret a viure d’una forma digna després d’haver-ho perdut tot. És per açò que en la pintada s’intentarà expressar aquesta vergonya que suposa que els estats europeus mirin cap una altra banda, que al mar mediterrani s’hi estigui vivint un genocidi i que els refugiats, persones que podríem ser qualsevol de nosaltres, es trobin barrat el pas després d’haver hagut d’abandonar el seu lloc d’origen a causa de la guerra.

«Exigim ser terra d’acollida i que les nostres administracions facin tot el possible per contribuir en acabar aquesta vergonya que ens envolta i ser realment una terra d’acollida, justa i solidària».

La jornada ha estat possible també gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Maó i la Plataforma Benvinguts Refugiats.