víctimes del franquisme

Homenatge a les víctimes del franquisme en el cementeri de València

Com cada any, un centenar de persones es van reunir en homenatge a les víctimes del franquisme en el Cementeri General de València; i com cada any, la desfilada cívica va transcórrer des de la porta del cementeri fins arribar al monolit de la fossa 7ª dreta.



La desfilada va anar acompanyada per la Colla Dolçainera Estrela Roja de Benimaclet i per la Colla de Tabal i Dolçaina de la Societat Coral El Micalet, arribant al monolit de la fossa comuna 7ª dreta, on es va presentar l’acte per donar pas a la lectura del manifest.



No es pot permetre la condemna a l’oblit dels milers de persones assassinades per defensar la justícia i la llibertat, ni a les persones que moriren de fam i fred a causa d’una guerra injusta, megalòmana i depravada.



L’acte en homenatge a les víctimes del genocidi va comptar amb la presència i participació de Borja Penalba, Mireia Vives y Rosana Pastor, així com amb intervencions per part de diferents persones i col·lectius, destacant – com és habitual – el tradicional castell erigit per la Colla Castellera Miuxeranga i l’emotiva ofrena floral en record de les més de vint-i-sis mil víctimes soterrades entre abril del 1939 i desembre del 1945.



Més prompte que tard, els actes en memòria i homenatge a les víctimes del franquisme, obriran de bat en bat les portes de la història, permetent que la societat puga prendre consciència del que va significar i significa aquell genocidi – encara silenciat en l’actualitat.



Les víctimes del genocidi franquista no són simples testimonis de la història recent, sinó que traspassen la mera crònica històrica fins a fer-se novament presents, doncs encara hui continuen regalant-nos molt més que el simple coneixement de la història: ens ofereixen el coneixement necessari per a evitar aquell obscur passat, aquella terrible guerra i la interminable postguerra que, fins ara, segueix soterrada per tot arreu.