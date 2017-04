Freak Cerdanyola: república, radicalitat i socialdemocràcia...

"Municipal política d'esquerra, a Cerdanyola, difícil d'entendre és" (mestre Yoda, abril del 2017). Difícil d'entendre és que partits polítics, que es troben units per valors compartits com són la radicalitat democràtica, el republicanisme i la socialdemocràcia (que a dia d'avui sembla una proposta revolucionària), no siguin capaços d'apuntalar l'actual govern de canvi i d'esquerra radicalment democràtica de Cerdanyola; el que va ser possible després de les últimes eleccions municipals...

Municipal política d'esquerra és la que s'ha construït els darrers anys, a Cerdanyola, en un exemple del que és possible si es deixen a banda interessos partidistes (i personalistes) i es construeix projecte de ciutat en base als interessos de ciutadania... Interessos de ciutadania que queden reflectits en uns pressuposts municipals pel 2017, base de consens dels valors de la majoria social cerdanyolenca...

Abandonar-te la Força no pot. Constant ella és. Si trobar-la no pots, en el teu interior i no fora mira... ¿Sobre quin valors de canvi i renovació es pot justificar retornar el govern de la ciutat a la Guàrdia Imperial abandonant el camí de la República? L'Aliança Rebel ha d'utilitzar La Força per enfrontar-se unida a les agressions Imperials neoliberals. La desconfiança és el primer pas cap a la por, i la por és el camí cap el costat fosc.

La política municipal de Cerdanyola segueix sent, com sempre, el costat freak del Vallès: mentre el país construeix República, l'Aliança Rebel de Cerdanyola va perdent el temps en estèrils disputes de Senat Galàctic: en comptes d'unificar les seves forces i aprofitar els seus jedi per enfrontar-se amb garanties a les terribles forces imperials del neoliberalisme...

Ira, temor, agressió; de la Força el costa fosc són... Polítics electes de Cerdanyola, que la força us acompanyi...

I ciutadans (electors) de Cerdanyola, que la força ens protegeixi!!

Koki Gassiot