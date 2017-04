Endavant (OSAN) dóna el tret de sortida de la campanya "Sobiranies, Drets, Autodeterminació"

Al llarg del matí d'avui dimarts 25 d'abril, Endavant OSAN ha penjat diverses pancartes a les principals vies d'accés de Barcelona, València, Palma, Tarragona i Girona. En aquestes pancartes s'hi denunciaven diversos aspectes que ataquen a nivell nacional, social i de gènere el poble treballador català.

S'ha escollit el 25 d'abril per a fer la primera de moltes accions ja que aquest dia es commemora la derrota d'Almansa, inici del procés d'ocupació borbònica dels Països Catalans. Precisament, el proper dissabte 29, Endavant OSAN convoquem a la manifestació de València sota el lema "Dins l'Estat espanyol i l'Europa del capital no tenim futur. Sobiranies, drets, Autodeterminació".

L'acció d'avui és el primer acte de la campanya Sobiranies, Drets i Autodeterminació. La campanya campanya d'àmbit nacional es desenvoluparà els propers mesos. Amb aquest lema, Endavant (OSAN) assenyala els tres instruments que han de permetre conquerir un futur digne:

"Les sobiranies com el poder de decisió col·lectiu sobre tots aquells aspectes que influeixen en la vida de les classes populars"

Els drets com a instrument per a garantir les condicions de vida de les classes populars.

L'autodeterminació com l'instrument que permeti conquerir un marc nacional on fer possible un projecte de benestar i llibertats per a les classes populars"