El Ple de Blanes aprova la modificació del ROM rebutjant les propostes de la CUP per ampliar la participació ciutadana

El darrer Ple municipal de l'Ajuntament de Blanes va aprovar la modificació inicial del Reglament Orgànic Municipal (ROM), la normativa que regula precisament el funcionament dels plens. L'anterior revisió del ROM va tenir lloc el 2014 arran d'una moció que va presentar la CUP, sense representació al consistori blanenc en aquell moment, que va incloure un nou capítol al reglament per permetre la participació de les entitats i la ciutadania als plens municipals.

El debat sobre el funcionament dels plens ha estat motiu de discussió i de desavinença entre els grups municipals al consistori blanenc de manera habitual al llarg d'aquesta legislatura, sobretot a causa de les traves que algunes entitats han patit a l’hora de presentar les seves propostes al plenari, malgrat que aquest dret està expressament contemplat en la modificació aprovada el 2014.

En aquest sentit el regidor i la regidora de la CUP han denunciat en repetides ocasions la interpretació mutable i restrictiva del ROM per part del secretari municipal i de l'equip de govern. Segons la formació de l'esquerra independentista, la manca de voluntat política per permetre la participació als plens municipals ha dificultat que les entitats poguessin presentar les seves propostes al plenari de manera premeditada.

Des de que es va iniciar el debat sobre la revisió del ROM la CUP va presentar diverses propostes concretes encaminades a garantir i consolidar la participació ciutadana als plens alhora que va exigir que la comissió que estudiava aquesta modificació s’obrís a la participació d’entitats i als veïns del municipi. El darrer ple municipal va debatre i sotmetre a votació el texte del nou ROM sense contemplar cap d'aquestes propostes i sense aconseguir que el conjunt dels blanencs fossin partícips d’aquesta modificació al no haver pogut presentar propostes.

Per aquest motiu, la CUP de Blanes hi va votar en contra considerant que "tot el procés de modificació del ROM ha estat un autèntic frau, donat que no ha servit per aconseguir l'objectiu inicial que era precisament el d'evitar lectures restrictives i ambigües pel que fa a la participació d'entitats i associacions de veïns" i consolidar la participació ciutadana en els plens municipals. Fins i tot, la proposta d’incloure en el ROM el dret a rèplica de les entitats i les veïnes de Blanes que presenten propostes al Ple no ha estat acceptada malgrat que durant aquesta legislatura l’alcalde, a criteri propi, ha concedit aquest dret en nombroses ocasions.

Pel regidor de la CUP, Jaume Pujadas, "lluny d'assolir l'objectiu, continuem topant amb el sostre de vidre d'un ordenament jurídic-administratiu que denega el dret a rèplica de les entitats que presentin mocions, continuem presoners de les lectures jurídiques que el secretari fa del reglament, segons el qual entitats han de passar pel sedàs dels partits polítics de manera inevitable si volien fer propostes i presentar mocions al plenari". Per tot això, la CUP considera que "amb aquesta revisió del ROM no es produeix cap canvi real en termes de participació ciutadana i que tot respon a una maniobra d’estètica per part del govern i dels partits que han donat el vist-i-plau a la proposta. Segons Jaume Pujadas "som conscients que juguem a camp contrari i que les institucions continuen segrestades per una visió partidista i interessada pels partits en una democràcia representativa obsoleta i inoperant, en definitiva seguint la màxima lampedusiana del que pretén canviar-ho tot perquè tot continuï igual".

Finalment la CUP ha volgut manifestar que “de la mateixa manera que varen aconseguir que el procés del pressupost participat de l’any passat fos un nyap, al no creure’s la proposta que tiraven endavant, ara el consistori aprova aquesta modificació del ROM per enterrar qualsevol debat al voltant de la participació ciutadana a curt termini”.

La proposta de modificació del ROM presentada per l'equip de govern fou aprovada per amplia majoria amb els vots favorables del PSC, CiU, ERC, C's, PP i l'abstenció de EUiA-ICV. Per aquest motiu, la CUP ha manifestat que presentarà al·legacions a l’aprovació inicial d’aquesta modificació alhora que fa una crida a les entitats i als veïns i veïnes de Blanes a presentar propostes per a modificar el funcionament arcaic dels plens municipals.