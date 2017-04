Model de poble

El govern municipal de Tàrrega es reunirà amb tots els veïns afectats pel pla parcial urbanístic SUD5

L'equip de govern es va comprometre durant l'últim Ple, celebrat dijous passat, a reunir-se amb tots els veïns afectats pel Pla Parcial Urbanístic conegut com a SUD 5 Sant Eloi Ixent.

Aquesta reunió es produirà a instància de la CUP de Tàrrega, que el passat dimecres dia 29 de març va demanar per escrit a l'equip de govern la convocatòria d'aquesta reunió informativa amb l'assistència del regidor d'Urbanisme, de tots els veïns afectats, totes les formacions polítiques del consistori i els tècnics municipals corresponents.

La formació va votar en contra d'aquest pla parcial urbanístic al Ple de l'Ajuntament del dia 2 de març. Els membres de la CUP afirmen que "un dels motius va ser que a la Comissió d'Urbanisme prèvia l'equip de govern ens havia comunicat que el 99 % dels veïns estava d'acord amb aquest pla parcial. Més endavant vam poder comprovar que això no era cert".

La CUP al·lega que una part dels veïns afectats per aquesta modificació urbanística no van estar informats d'aquesta modificació. Membres de la formació afirmen que “no tots els veïns afectats estan dins la Junta de Compensació de Propietaris, que ha presentat aquest projecte i dins la qual diverses entitats bancàries tenen la representació majoritària".

Finalment, desde la formació creuen que "és injustificable que aquests veïns no estiguin informats pel fet de no formar part d'aquesta junta" i consideren que "aquesta feina és responsabilitat de l'Ajuntament i per això hem demanat aquesta reunió”.