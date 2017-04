desarmament d'ETA

EH Bildu remarca que «encara hi ha nombrosos problemes que resoldre»

Arnaldo Otegi i Adolfo Araiz han assenyalat que «estem davant un moment històric», en el qual cal abordar «conseqüències del conflicte que estan encara sense resoldre» com és la situació dels presoners. Quant a jornada d'avui, Otegi ha afirmat que «es necessita prudència i discreció, però crec que s'han creat les condicions suficients perquè les coses vagin bé».

Otegi va demanar als estats que «si no estan per ajudar, no obstaculitzin el desarmament»

El secretari general de Sortu i portaveu d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmat que «és evident» que el desarmament d'ETA ha estat «un camí complicat» i que «la principal raó» que no s'hagi materialitzat abans han estat «els obstacles» al procés que, en la seva opinió, han posat els Estats espanyol i francès.

En una entrevista concedida a ETB1, de la qual s'ha fet ressò NAIZ Otegi ha destacat que l'anunci d'ETA comunicant que ja és una organització desarmada és «una bona notícia per a la societat basca», ja que ´s'esperava fa temps i ja està aquí"» encara que ha afegit que «caldrà veure com culmina matí» en Baiona. «Es necessita prudència i discreció, però crec que s'han creat les condicions suficients perquè les coses vagin bé», ha afegit.

Així mateix, ha considerat que «també és notícia» que ETA, en un dels seus comunicats, «no vaig a dir que aplaudeixi, però sí que consideri i posi en valor» la labor realitzada en el procés de desarmament per part de les institucions basques.

«És bastant evident que ha estat un camí difícil perquè els Governs espanyol i francès, amb ajuda d'uns altres, han tingut en marxa unes tremendes operacions policials i d'intel·ligència perquè aquesta notícia no es produeixi. Alguns pregunten per què no s'ha fet abans i, segurament, la raó principal ha estat, entre unes altres, que els dos Estats han estat obstaculitzant permanentment», ha destacat.

En aquest sentit, ha indicat que, «normalment, seguint els estàndards internacionals, aquest tipus d'operacions o iniciatives s'han de realitzar amb l'empara o, almenys, amb l'acord dels estats», però ha lamentat que, «en aquest cas, l'Estat espanyol, amb el suport del Govern francès, ha estat obstaculitzant contínuament el desarmament, i com tots dos governs han renunciat a la seva responsabilitat, finalment ha estat la societat civil la que ha pres el protagonisme».

En aquesta línia, ha destacat que l'esquerra abertzale i l'independentisme basc «estem contents», ja que, en la seva opinió, «hem treballat per la fi d'un cicle i aquests esforços han donat els seus fruits». «Però, dit això, és clar que en les properes dates anem a haver de treballar molt perquè aquí hi ha nombrosos problemes que cal posar damunt de la taula a partir del dia 9», ha apuntat.

Així mateix, ha considerat que «no es pot entendre"» el procés de desarmament d'ETA, «sense entendre que també al món estem a les portes d'un nou cicle». «Ha passat aquí, va passar a Irlanda i està passant a Colòmbia. Això significa que hi ha unes estratègies que han donat pas a unes altres, i això també ha ocorregut a Euskal Herria», ha assegurat.

«No hi ha més excuses per donar solució a la política de dispersió i la situació dels presos malalts»

Al seu torn, el portaveu d'EH Bildu al Parlament navarrès, Adolfo Araiz, ha assenyalat que «estem davant un moment històric», en el qual cal abordar «conseqüències del conflicte que estan encara sense resoldre» com és la situació dels presos.

Araiz ha qualificat de «històrica» la decisió d'ETA i ha insistit que «en aquest moment no hi ha més excuses per abordar i donar solució» a qüestions com la política de dispersió i la situació dels presos malalts.

Araiz ha apuntat que aquest «és un pas més en un procés», al que ha afegit que «el mateix que l'organització ha arribat a aquesta conclusió pot arribar a unes altres».