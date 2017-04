Declaració de Maig: "Guanyem la República Catalana dels Drets Socials"

A les envistes d’un primer de maig inserit de ple en un moment en què es fan passes decisives per a fer realitat la República catalana, considerem que cal que avancem en el camí de reforçar i garantir la defensa dels drets socials en la nova realitat política que estem construint.

La República catalana independent neix com a garantia d’avanços en aquest sentit pel fet que les institucions representatives de Catalunya, encara que assetjades per la manca de disponibilitat pressupostària, ja han manifestat aquesta voluntat per mitjà de tot un seguit de disposicions, moltes de les quals han estat anul·lades pel govern espanyol.

Es tracta d’un centenar de recursos davant el Tribunal Constitucional que han interferit en nombroses àrees la gestió política i econòmica de la vida dels habitants de Catalunya, en àmbits tan sensibles com els drets fonamentals i la protecció social, la gestió cultural, l’ensenyament, la llengua, els mitjans audiovisuals, l’administració pública, l’ecologia, etc. L’Estat de la monarquia espanyola ha anul·lat o retallat disposicions legals catalanes favorables a les classes populars i als principis igualitaris i democratitzadors que sols amb la República catalana podrem recuperar i ampliar substancialment.

Només recordarem, com a mostra, uns quants exemples: la llei 10/2010 d’acolliment als immigrants; la llei 17/2015 que disposa diferents mesures per a la igualtat entre dones i homes; la llei 22/2010 sobre les hipoteques; la llei 28/2010 sobre la protecció als animals i per la qual es prohibeix l’espectacle sanguinari dels toros; la llei 3/2012 sobre l’impost als habitatges buits; i la famosa llei 24/2015 sobre la pobresa energètica.

Segons l’Estat espanyol, les disposicions del Parlament de Catalunya que defensen la igualtat, que protegeixen els sectors més desafavorits, regulen l’acolliment als immigrants, generen recursos, i que no permeten la tortura dels animals, s’han de anul·lar i prohibir com si fossi delictes.

La Generalitat també ha vist prohibides i retallades altres disposicions que afavoreixen la vida quotidiana i limiten l’enriquiment abusiu, com la llei 3/2014 (entre d’altres que també s’han prohibit) sobre els horaris comercials; o la llei 5/2012 sobre la taxa turística o ecotaxa; o la llei 4/2014 sobre dipòsits bancaris i la 12/2014 sobre l’impost a les empreses de telecomunicacions etc.

També s’han anul·lat lleis que incidien en les beques universitàries o que es proposaven protegir el territori d’activitats extractives agressives, o preservar paratges naturals com el massís del Pedraforca o la zona volcànica de la Garrotxa, etc.

Tota l’administració de la Generalitat ha estat agredida, l’economia saquejada, les classes populars menyspreades i perjudicades, i la legislació del Parlament burlada per l’estat espanyol.

És per això que la República catalana representarà des de el minut 0, com senyala encertadament la plataforma Esquerres per la Independència, la fi dels abusos i interferències de l’Estat espanyol i permetrà legislar de manera favorable a les classes populars, tal com ja s’ha intentat fer i ha estat blocat primer i prohibit desprès des del poder de l’Estat espanyol.

La República catalana serà, doncs, la República dels drets socials, i cal que el Primer de Maig d’enguany fem més visible que mai, a ulls de tothom, aquesta voluntat.

Amb la República hi haurà un nou marc català de relacions laborals que garantirà el dret al treball, l’ocupació estable, salaris dignes i igual retribució a dones i homes. També la República garantirà la prevenció de la salut i la cura del benestar en el treball, un sistema públic de sanitat i d’educació universal i de qualitat, prestacions socials per a desocupats i pensions dignes, treballarà perquè no hi hagi cap tipus de desigualtat, per l’eradicació de la pobresa i de l’exclusió social, per l’accés a l’habitatge, i la redistribució de la riquesa, aprofundint en la democràcia econòmica, política i social.

Si volem assolir aquests objectius és important no sols que ens mantinguem ferms en la seva reivindicació, sinó que lluitem per establir el marc polític que les faci possibles. Per això es important posar en evidència aquelles falses vies polítiques que s’oposen a la independència que expliquen que es poden assolir les reivindicacions socials dintre del marc del conjunt de l’estat espanyol, tot amagant que tothom té la certesa que la Monarquia espanyola de cap manera ho permetrà.

No és el moment dels lideratges polítics d’ideologia i praxis confusa i ambivalent. És el moment de difondre arreu una veritat política indiscutible: que la República catalana independent és l’únic marc possible per a fer efectiu l’assoliment de les reivindicacions laborals i socials dels treballadors i les classes populars catalanes.

La mobilització del poble de Catalunya per la República catalana independent és la via real per a fer efectives les reivindicacions socials i polítiques per mitjà de la força de tot un poble organitzat. És una via que exigeix l’exercici del dret a decidir del nostre poble sobiranament mitjançant el Referèndum d’autodeterminació. Via que s’ha vist reforçada institucionalment, tan sols fa uns dies, per la Declaració firmada per tots els membres del govern de la Generalitat i els seus càrrecs polítics, com a renovació del compromís contret amb el poble de Catalunya a les darreres eleccions, i tot seguint la voluntat d’autodeterminació manifestada des de sempre pel poble de Catalunya i ratificada repetidament pel Parlament de Catalunya, en què es comprometen a aplicar el Dret d’autodeterminació portant a terme el Referèndum i aplicant-ne el resultat.

Que no ens tremoli el pols. Defensem la República catalana dels Drets Socials. Fem-la realitat!.

Drassanes per la República Catalana

Països Catalans, maig 2017