Arxivada la causa dels 5 independentistes acusats d'injúries a la corona i ultratge a Espanya

Després de més de 5 mesos de les citacions per part de l’Audiència Nacional a 5 militants de l’Esquerra Independentista acusats d’injúries a la corona i ultratge a Espanya, l’Audiència Nacional ha acordat arxivar la causa a instància de la Fiscalia.

Es tractava d'Aitor Blanc, regidor de Som Gramenet, i Ivan Altimira conseller de la CUP-Capgirem Barcelona al districte de Sant Andreu. Així com també de la periodista Nora Miralles, Roger Santacana i Jordi Almiñana.

Tots ells van ser detinguts, tralladats a l'Audiència Nacional espanyola on va es negar a declarar. Més tard van ser posats en llibertat el passat mes de desembre.

Cal recordar que la crema de les imatges del Rei es va produir al final de l'acte polític que es va realitzar al Born després de la manifestació que va començar a la plaça d'Urquinaona. En el revers de les fotografies del Rei hi havia una pàgina de la Constitució espanyola.

Alerta Solidària celebra que el procediment no continui. Tot i així remarca que "no pensem rentar la cara a la judicatura espanyola per haver pres aquesta decisió, doncs els arguments jurídics que emparen ara per arxivar la causa contra les 5 independentistes, són exactament els mateixos que en tants altres casos, com en el cas dels dos gironins que van ser encausats l’any 2007 i condemnats, han estat negats per part dels Tribunals espanyols".

També assenyala que "la decisió judicial respon únicament a les mobilitzacions que arreu dels Països Catalans hem dut a terme de denúncia de la persecució poliítica i ideològica a l’EI, i de la manca de democràcia a l’Estat espanyol. I gràcies a la solidaritat i fermesa d’aquest poble, qui ha tornat a dir, alt i clar, que no som súbdits, i que la legitimitat del poble treballador català no podrà ser jutjada per cap institució espanyola.