Ara depèn de tu

Cada dia em llevo amb les arengues tuitaires de Lluís Rabell. No són proclames contra l'statu quo, ni contra la dreta casposa que governa l'Estat, ni contra la Policia espanyola que multa ciutadans per parlar en català, ni tampoc contra la màfia del PSC—dit en paraules "comunes" d'abans de fer-los socis a l'Ajuntament de Barcelona. Són piulades quasi unidireccionals contra el que ell anomena "processistes" com a sinònim d'independentistes, contra el Govern de Junts pel Sí i també contra la CUP. És especialment notori el cinisme i la ràbia continguda contra la CUP. És a dir, contra aquells que, mal li pesi, el deixen en pilotes perquè li passen la mà per l'esquerra i sobretot els superen en coherència i dignitat.

Aquesta manera de fer de Lluís Rabell arriba fins al punt que més d'un dia he tingut seriosos dubtes de si el que piulava era el veritable cap de files de CSQEP o algun troll que li havia usurpat el perfil. El dubte però, s'esvaeix ràpidament quan constato que aquesta actitud no és ni molt menys marca de la casa del senyor Rabell. Bona part del Parlament està amb aquest registre polític cada dia més accentuat on el victimisme i l'absurd poden més que la raó. Els uns, com els de les files equidistants de CSQEP, perquè a aquestes alçades de la pel·lícula encara no sabem si volen república catalana o monarquia espanyola. Els altres, Cs, PP, PSC, perquè juguen a veure qui té la cabra legionària més grossa. En general, uns i altres, estan nerviosos. Molt nerviosos. Saben que la promesa del "referèndum o referèndum" s'acosta i, que cada cop, hi ha menys marge de maniobra per fer-se l'orni. L'aprovació dels pressupostos referendats per Junts pel Sí i la CUP han estat el tret de sortida d'una cursa que ningú sap ben bé quins obstacles haurà de superar per aconseguir posar les urnes al carrer.

Dono per descomptat que aquí no s'arronsarà ningú. Bé, no exactament això: dono per descomptat que malgrat que algú s'arronsi a última hora, la gent li passarà per sobre com si es tractés d'una piconadora, tal com ha passat des que això del procés ha anat endavant. No hi ha marge de maniobra per covards ni per mitges tintes. O caixa o faixa. I és aquí on entra un nou actor que amb tots els tràmits dels pressupostos ha estat més a la barrera que una altra cosa. Uns en diuen poble —massa grandiloqüent per al meu gust—, d'altres en diuen massa —mai he estat amant de les uniformitats col·lectives— i jo prefereixo dir-ne senzillament gent. Una gent que som tots aquells que hem apostat pel dret a l'autodeterminació i que serem els responsables que, un cop convocat el referèndum, amb les paperetes impreses i les urnes als camions de repartiment, ens convertim en la garantia que les urnes es puguin col·locar.

A Catalunya no hi ha cap cos policial que pugui garantir la viabilitat del referèndum. Ans al contrari. És d'il·lusos no contemplar la possibilitat que, en el moment clau, es pugui donar l'escenari que els Mossos d'Esquadra actuïn com a policia judicial per detenir representants polítics —tal com va passar amb Montse Venturós— o, senzillament rebin ordres per impedir col·locar les urnes. És aquí, doncs, on només podem comptar amb l'únic exèrcit possible: centenars de milers de persones que amb les seves mans nues i una actitud fermament pacífica, hauran d'impedir que en nom de la sagrada constitució espanyola es prohibeixi exercir un dret tan democràtic com el de votar. Ara et toca a tu, a mi i a ell. Ens toca a tots els demòcrates —no només als independentistes— poder garantir la viabilitat del referèndum. Ja no depèn de polítics ni de constitucions. S'han acabat les excuses i d'aquí els nervis. Ara, la cosa, només depèn de tu.