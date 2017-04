NO AL TTIP

Aproven a Inca una "Declaració municipalista de Mallorca" contra el CETA

Aquest cap de setmana s'ha aprovat una Declaració Municipalista contra el CETA, per la defensa del principi de subsidiarietat, la soberania local i la democràcia que adjuntam en aquest comunicat. Aquesta declaració signada pels regidors/es presents avui, la feim extensiva a futures adhesions de càrrecs públics de Mallorca. També s'ha proposat dur als ajuntaments una proposta de moció específica contra el CETA perquè sigui valorada i aprovada dins els seus respectius plens.

Els regidors/es presents també han acordat crear una xarxa per coordinar els diferents municipis contra els tractats (CETA, TTIP i TISA) i per la defensa dels serveis públics amenaçats per aquests.

Per altra banda, un regidor representant del col·lectiu « AVANÇAM » ha anunciat el compromís de plantejar a aquest grup de regidors/es l'adhesió a la Plataforma i a la Declaració Municipalista.

Des de la Plataforma anunciam que dins aquest mes de maig i juny continuarem duent a terme accions per tal d'intentar aturar aquest tractat del CETA i els altres, coordinats amb la campanya estatal, i ja anunciem que pel 3 de juny tenim prevista una acció a Palma.