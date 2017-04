Per la ruptura

Acte polític de la CUP a Barcelona: “Referèndum sí o sí. Desobeïm, per una república de totes"

L'acte tindrà lloc a les 7,30h a la Plaça del Sol de Barcelona, a la vila de Gràcia.

Acte polític de la CUP a Barcelona: ?Referèndum sí o sí. Desobeïm, per una república de totes"

Aquest divendres, a dos quarts de vuit del vespre a la Vila de Gràcia de Barcelona, la CUP celebrarà un acte polític a favor del referèndum sota el títol: “Referèndum sí o sí. Desobeïm, per una república de totes”.

A l’acte hi participaran: Marta Serrés, militant de la CUP de Sant Cugat del Vallès i membre de La PAICAM (Plataforma d’Afectades per l'ICAM i l'INSS); Roser Vime militant i portant veu de la CUP Barcelona; Núria Gibert, regidora de Sant Cugat del Vallès i portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i Anna Gabriel, diputada al parlament CUP-CC.

A l’acte hem volgut reunir –expressament- veus únicament femenines i de molts àmbits diferents, des de l’activisme de carrer a la lluita institucional, municipal i nacional.

Tot i que no hi haurà atenció a premsa, esteu totalment convidats a l’acte, obert, i que també retransmetrem per streaming