Repressió

Acte a Can Vies de final de la campanya "Absolució Franz-Adrià"

Després d'una campanya d'agitació a les xarxes socials i plena de mostres de suport, es clou la campanya "Absolució Franz-Adrià" aquest dijous a les 19h. amb una taula rodona al CSA Can Vies per parlar sobre la repressió política i policial viscuda durant l'#EfecteCanVies.

El periodista de La Directa Jesús Rodríguez moderarà la trobada en la que hi participaran la diputada del CUP-CC al Parlament Mireia Vehí, el fotoperiodista Víctor Serri, l'advocat i militant d'Alerta Solidària David Aranda i una membre del Grup Antirepressiu de Sants i en Franz i l'Adrià.

En Franz i l’Adrià, així com d’altres milers de persones, es van sumar a la tercera onada de mobilitzacions de resposta al desallotjament del CSA Can Vies el 28 de maig de 2014. Ells dos, estudiants de la Universitat Pompeu Fabra i implicats en el teixit associatiu de la universitat, es van manifestar de forma pacífica per defensar un espai autogestionat per les veïnes de Sants. Al final de la manifestació, van ser detinguts de forma arbitrària i aleatòria en una nit que es va saldar amb més de vint detencions.

Avui dia, els acusen d’atemptat contra l’autoritat i desordres públics i s’enfronten a una pena de 3 anys i mig de presó per haver-se manifestat de forma pacífica en defensa d’un espai que compleix una funció social al barri de Sants i a la ciutat de Barcelona en general. El judici se celebrarà el 20 d’abril a les 11h a la Ciutat de la Justícia.