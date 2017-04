Acció informativa de la CUP i Càrnies en Lluita a Frigorífics Costa Brava

Aquest matí la CUP i la plataforma osonenca Càrnies en Lluita ha realitzat una acció informativa a l’entrada de l’empresa Frigorífics Costa Brava, situada a Riudellots. Ambdós col·lectius han repartit desenes de fulletons en diferents llengües per explicar la millora de drets laborals que ha suposat la nova llei de cooperatives de cara als treballadores i treballadores del sector carni.

Aquest canvi legislatiu ha suposat una millora històrica per als treballadors de les falses cooperatives, especialment al sector carni. Sobretot, perquè els permetrà d’accedir a unes garanties de retribució i de condicions de treball equiparables, com a mínim, a les condicions que són reconegudes als treballadors per compte aliè del sector. Això significa que passaran a tenir dret a un salari prefixat en conveni (com a mínim) i que també tindran dret a cobrar hores extres i els plusos corresponents. Així mateix, tindran dret a gaudir de vacances pagades (dret que fins ara no els era reconegut, i els treballadors es veien obligats a pagar-se les cotitzacions socials, sense cobrar, per poder gaudir d’uns dies de descans).

Els col·lectius que han realitzat l’acció han denunciat que el servei de seguretat i diversos encarregats de l’empresa han intentat impedir que s’informés als treballadors i treballadores durant el canvi de torn.

L’acció s’ha realitzat com a prèvia a les mobilitzacions organitzades amb motiu de l’1 de maig, dia dels treballadors i les treballadores. En aquest sentit la CUP ha fet una crida a participar a la manifestació organitzada pel mateix dilluns dia 1 a les 18.30h a la plaça del Barco de Santa Eugènia, a Girona, organitzada per la Coordinadora 1 de Maig.