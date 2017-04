Repressió

Absolt l'aficionat del Nàstic per falta de proves

L'aficionat del Nàstic que va ser jutjat el passat 18 d'abril per haver cantat els Segadors a València ha estat absolt. Així ho ha notificat el mateix afectat després que no s'hagin pogut aportar proves.



El 19 de desembre de 2013 a València, durant un partit de futbol entre el Nàstic i el València, la Policia Nacional espanyola va identificar dos aficionats del Nàstic per cantar l'himne dels Segadors a les portes de l’estadi. Aquest fet va deixar perplexos els dos tarragonins, que aleshores tenien 22 i 23 anys. Un d'ells es va negar a pagar la multa —aleshores els demanaven tres mil euros— i per aquest motiu s’enfrontava a una multa que podia arribar fins als seixanta mil euros.