6a Caminada popular de Pinell

A les 8 del matí s'iniciarà la ruta des de la font de Sant Climenç, on es faran les inscripcions (6 euros). Seguidament s'iniciarà la ruta d'uns 16 quilìmetres on hi haurà dos puts d'avituallament a més a més d'un de central on es donarà un esmorzar a base de l'excel·lent xai del Solsonès.

L'any passat 130 persones van participar en una ruta circular d’uns 13 quilometres aproximadament.