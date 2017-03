habitatge

Via Crucis pel barri de Sant Antoni per denunciar la seva gentrificació

El proper dissabte 1 d’abril els veïns i veïnes de Sant Antoni de Barcelona recorreran el seu viacrucis particular, la “Viacrisi d’un barri”. Com si es tractés d’un recorregut religiós, aniran parant a les diferents “estacions” de la nostra particular creu. El recorregut s'iniciarà a les 12h als Jardinets de l’Alguer (Calàbria/Av. Mistral)

Remarquen que són molts els espais del nostre barri que han estat marcats per l’especulació més agressiva i cruel i per l’elitització d’uns carrers amb tradició i vocació populars. I és que ens estan fent fora!

Només com a petit tast de tot el que està passant a Sant Antoni i per si algú encara es pregunta si estan vivint un calvari, us ofereixen algunes dades que han anat recollint.

A Sant Antoni:

500 pisos turístics legals i més de 400 d’il·legals

900 pisos turístics=900 famílies menys sense poder accedir a un pis de lloguer

El 15% del total dels pisos de lloguer són només per a turistes

No hi ha oferta d’habitatge social

Estan tancant els comerços de tota la vida

Obren massa restaurants, alguns d’ells amb terrasses que no tenen llicència

I què impliquen aquestes dades? Les conseqüències són que augmenten els lloguers de manera abusiva, tant en habitatges com en locals comercials, i que els veïns i veïnes hem de conviure amb apartaments turístics legals o il·legals que alteren la convivència, entre d’altres problemes. Això comporta que la fisonomia del barri estigui canviant, tant en la composició del veïnat que ha de marxar perquè no pot pagar el lloguer del pis com per la pèrdua del teixit comercial de proximitat que fa barri i que vertebra.