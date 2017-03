VerdCel impulsa una campanya de micromecentage per fer realitat el seu darrer projecte

VerdCel editarà aquest any un NOU Llibre-Disc, De Plantes, Talaies i Cims (i una aroma). Conté el disc amb més de tretze cançons i un llibre de 150 pàgines a color amb poesia, textos diversos, i el magnífic treball de Daniel Olmo d'il·lustracions i disseny. Per fer realitat el projecte, hi ha una campanya de micromecenatge, que acaba en 5 dies a Verkami.

Continua amb la idea de crear un espectacle complet, on a més de la paraula i la il·lustració, el vídeo interactua amb la cançó. Encara que ara us oferim un tast en exclusiva, es presentarà íntegrament el proper 6 d’abril dins del Festival BarnaSants.

VerdCel compta amb dèsset anys als escenaris, més d'una dotzena d'espectacles muntats, nou discos publicats, cinc poemaris i còmics i variats films. Ha rebut diversos reconeixements musicals pel seu directe enèrgic i cuidat, a més dels Premis Ovidi Montllor per dos dels seus discos.

L'autor presentarà aquest darrer treball a La Nau de la UV (4 de maig) i actuarà a l’Extinció Fes a Amposta, Litterarum a Móra d’Ebre entre altres dates que el grup anunciarà a la seua web.