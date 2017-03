Infraestructura

Unes 80 persones participen en una caminada reivindicatica entre la Canonja-Vila-Seca

Ahir, diverses entitats i partits polítics dels municipis de la Canonja i Vila-Seca van realitzar una caminada reivindicativa per tal de reclamar una solució definitiva al tall del camí històric entre ambdues poblacions.





El camí que uneix la Canonja i Vila-seca, un camí públic que forma part del GR-92 que creua el litoral català i que ha estat usat durant dècades com a vial d’unió entre ambdós municipis per pagesos, ramaders, passejants, excursionistes i ciclistes, ja fa més de 25 anys que es troba tallat per la carretera de Bellissens (T-313) i més de 10 anys per una mitjana de formigó que separa els dos sentits de circulació de la mateixa.





Aquesta caminada va comptar amb una vuitantena de participants dividits en dos grups que van sortir de forma simultània des de cada municipi per trobar-se al punt de conflicte. Es va tallar la carretera T-313 per tal de dibuixar un camí simbòlic a terra, llegir un manifest signat per totes les entitats i partits polítics d'ambdues poblacions i immortalitzar el moment d'unió veïnal.