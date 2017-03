Mitjans

Un informe periodístic detecta fins a vuit estratègies per fomentar l’odi cap a determinats col·lectius

L'estudi El prejudici fet notícia analitza 308 peces periodístiques publicades en vuit mitjans digitals entre el 9 de gener i el 9 de febrer passats permet concloure que els vuit portals contribueixen, en diferents graus, a fomentar el discurs d’odi cap a determinats col·lectius. En concret, als afectats pel racisme-xenofòbia, islamofòbia, antigitanisme i gitanofòbia, i la catalanofòbia. De les estratègies emprades pels vuit digitals, les més dures s’han fet servir contra les persones musulmanes.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’estudi de l’Observatori del Discurs d’Odi als Mitjans impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, i que s’ha presentat aquest dilluns dia 20 a l’Espai Avinyó de Barcelona. El que impulsa el Grup Barnils és el primer observatori del discurs d’odi als mitjans.

A la presentació de l’Observatori, que des d’avui mateix té continuïtat a la pàgina web, hi ha intervingut Mar Carrera, periodista i coordinadora de l’Observatori; Moha Gerehou, també periodista i president de SOS Racismo Madrid; Elisenda Rovira, co-editora de Mèdia.cat; Ferran Casas, president del Grup Barnils, i Jaume Asens, tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona. La creació de l’observatori és un projecte del Grup Barnils i té el suport de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc d’un projecte d’investigació de temes silenciats als mitjans de comunicació i foment d’una lectura crítica dels mèdia, que inclou aquesta i altres iniciatives del Grup Barnils i de l’observatori crític dels mitjans Mèdia.cat.

Els vuit mitjans en els quals s’ha basat aquest primer estudi de l’Observatori del Discurs d’Odi als Mitjans són Alerta Digital, Baluarte Digital, Dolça Catalunya, La Gaceta, Libertad Digital, Mediterráneo Digital, Ok Diario i Periodista Digital. Tots vuit tenen una línia editorial de dretes, i alguns d’ells són altaveus de les posicions de l’extrema dreta. Tot i ser mitjans relativament marginals en relació a les dades de tràfic, alguns d’ells tenen un impacte a les xarxes socials gens menyspreable, com a mínim un parell de portals (La Gaceta i Ok Diario) tenen una influència que transcendeix l’òrbita dels grups més conservadors. A part, cadascun d’ells té un paper com a espai de generació d’opinió, i parteixen d’una màxima: del prejudici en fan notícia.

Durant l’estudi dut a terme des de l’Observatori, s’han detectat fins a vuit estratègies emprades pels mitjans a l’hora de difondre, promoure o justificar el discurs d’odi i alhora defensar els actors que promouen aquest tipus de discursos. Les vuit estratègies detectades són les següents: