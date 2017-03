Trobada sobre el futur de l'entrada sud de Girona

La trobada que està oberta als veïns i veïnes de Girona serà demà dimarts 21 de març a les 19h al centre cívic Pla de Palau

L'entrada sud de Girona viurà grans canvis en els propers temps, com a conseqüència d'operacions com la construcció de la nova Clínica Girona, la desaparició del Centre Verd o els nous usos de les antigues naus. Creiem que cal diàleg, participació veïnal, i un projecte per a l'entrada sud que vagi més enllà de la qüestió urbanística, i que permeti solucionar problemes d'aquest barri en temes com la mobilitat, els equipaments municipals, els espais naturals o els centres educatius, entre d'altres. Volem conèixer l'opinió dels veïns i veïnes, explicar-los les nostres idees i posar-nos a la seva disposició.