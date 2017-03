Benvinguts

Presentació a Palma de la campanya ‘Ona Soldària’

El Centre Cultural Can Alcoverde Palma acollirà el proper 27 de març la presentació de la campanya ‘Ona Soldària’. L'acte comptarà amb la participació de la portaveu de la campanya Sílvia Suau, cooperant internacional que ha estat dos mesos a diversos camps de persones refugiades de l’illa grega de Quios.

El passat 14 de gener, l’assemblea de l’associació Ona Mediterrània va acordar impulsar una campanya de solidaritat amb les persones refugiades: la campanya Ona Solidària . L’objectiu és sensibilitzar el públic general envers aquesta tragèdia -la pitjor crisi migratòria des de la II Guerra Mundial-, així com recaptar fons per ajudar les persones refugiades que es troben als camps de Grècia alhora que ajudar les ONG que realitzen tasques de rescat marítim a la Mediterrània Central salvant vides.

La crisi de les persones refugiades va arribar als mitjans de comunicació europeus al setembre del 2015, amb la injusta mort de l'infant Aylan a les costes gregues, encara que feia mesos que aquesta situació era insostenible. I és que segons ACNUR, només en el que portem d’any s’han produït 230 morts al nostre mar i més de 3.000 arribades de persones refugiades per mar a Europa. En aquest sentit, des de l’Organització Internacional de les Migracions (OIM), en els últims 4 anys més de 12.000 persones han mort o desaparegut a la Mediterrània mentre emprenien el viatge cap al

continent europeu.

Després de la intensa cobertura mediàtica que, arrel de la mort de l’infant Aylan va impactar i escandalitzar la moral occidental, l’interès públic s’anà desplaçant cap a altres focus que no afectaven directament la consciència de les persones europees, però sí les seves butxaques.

Per tot això, un conjunt d'individualitats s’ha organitzat per donar suport a través de la campanya Ona Solidària a les persones refugiades a partir de la divulgació i la conscienciació de la seva situació, així com la recaptació de fons. Es programaran diverses xerrades amb voluntaris i voluntàries que han estat als campaments de refugiats a Grècia a diferents municipis i centres educatius.

Totes aquestes activitats volen remoure consciències i ajudar a diferents associacions que diàriament salven vides a la mar, així com per portar directament aquest estiu a les costes europees i als campaments amb més necessitats. És per això que aquest mes de març des de l’Associació Ona Mediterrània s’inicia amb molta força aquesta campanya, Ona Solidària, que culminarà a principi d'estiu amb una diada especial.