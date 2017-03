Per la ruptura

Poble Lliure presenta al Maresme la campanya pel Sí a la República Catalana

La campanya “La República, a les nostres mans” neix impulsada per Poble Lliure com una eina d’agitació, mobilització, debat i conscienciació social al voltant de la necessitat de garantir la celebració del referèndum a Catalunya, la victòria del SÍ a la independència, i la consecució de la nova República Catalana mitjançant la ruptura democràtica amb l’Estat espanyol i l’inici d’un procés constituent popular.



L’assemblea comarcal de l’organització al Maresme ha organitzat tres actes per donar a conèixer la campanya. El primer acte serà el dijous 23 de març al Casal de Barri Les Esmandies de Mataró, i es comptarà amb la presència del portaveu nacional de Poble Lliure, Guillem Fuster; amb la regidora de la CUP a Arenys de Munt, Maria Ballester; i amb Xevi Safont-Tria, pagès i ex regidor de la CUP a Mataró. El dijous 30 de març serà el torn de Premià de Mar (al Centre Cívic), amb l’activista feminista Núria Alcaraz i el diputat de la CUP Albert Botran. La tercera i última xerrada serà al Casal l’Amistat de Calella, el divendres 7 d'abril, amb les intervencions de l’ex diputat de la CUP i periodista Antonio Baños; de l’Eudald Calvo, alcalde d’Argentona; i el regidor de la CUP a la vila, en Jan Catà.



Des de Poble Lliure afirmen que volen transmetre la idea que el futur i el desenllaç del procés d’independència és a les mans de la gent. Per tant, qüestions com la realització del referèndum, la implementació del seu resultat, o la definició de com serà la República Catalana depenen fonamentalment del grau d’exigència política i de la capacitat de mobilització social que sigui capaç d’exercir el poble de Catalunya.