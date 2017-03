Per la ruptura

Poble Lliure fa balanç polític dels darrers mesos i proposa línies d’actuació

En el camp del procés d’independència a Catalunya, l’organització reclama reforçar l’estratègia comuna cap a la independència per part de partits i entitats, i urgeix el Govern a fixar data i pregunta per al referèndum. Poble Lliure també aposta per reactivar la mobilització popular, potenciar espais locals de suport al referèndum, i iniciar les campanyes pel SÍ com la millor via per combatre les dilacions i possibles vacil·lacions cap a terceres vies. L’organització, igualment, critica visions idealistes que obvien la necessària confrontació democràtica amb l’Estat, i reclama potenciar l’entesa de les forces d’esquerres sobiranistes per presentar un projecte de país alternatiu al model liberal i de la dreta, atractiu per a les classes populas.

Pel que fa al País Valencià i les Illes, Poble Lliure considera que els dos governs anomenats de progrés constaten dia rere dia les limitacions del marc autonòmic, i que davant d’aquesta situació continua sent més vàlida que mai la proposta tàctica d’estendre a les Illes i el País Valencià el Dret a Decidir. En el cas de Catalunya Nord, l’organització constata que la reivindicació massiva perquè la nova regió departamental francesa esdevingués Occitanie-Pays Catalan ha servit per estendre la necessitat d'obtenir més poder polític i reconeixement per a la Catalunya Nord.

Finalment, en el camp de la lluita contra el patriarcat, Poble Lliure defensa que cal que inserir totes les lluites en un projecte vital i estratègic que sàpiga combatre i reconèixer que el nostre enemic actualment és un monstre de tres caps –patriarcat, capitalisme i estats ocupants-. Alhora, l’organització creu que cal garantir la perspectiva de gènere en el procés de construcció republicana, tant en les formes com en els continguts de les estructures polítiques i econòmiques, amb la participació activa en el seu disseny del moviment feminista.